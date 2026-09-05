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        Haberler Spor Voleybol Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda final için Sırbistan karşısında!
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        Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda final için Sırbistan karşısında!

        Filenin Sultanları, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda final için sahaya çıkıyor... Avrupa'nın en büyüğü olma yolunda emin adımlarla ilerleyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız yarı final maçında bugün saat 16.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Sırbistan ile karşılaşacak. İstanbul'da oynadığı A Grubu maçlarının 4'ünü kazanan, 1'inde mağlup olan "Filenin Sultanları", son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0, çeyrek finalde ise Almanya'yı 3-1 ile geçmeyi başardı. İşte Türkiye - Sırbistan mücadelesine dair tüm detaylar...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 11:02 Güncelleme:
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        Filenin Sultanları final için sahaya çıkıyor!

        SALON: Sinan Erdem Spor Salonu

        SAAT: 16.00

        YAYIN: TRT 1

        Avrupa’nın en büyüğü olma yolunda emin adımlarla ilerleyen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı finalde dev rakibi Sırbistan ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları, bu kritik eşiği de geçerek adını finale yazdırmayı hedefliyor.

        SIRBİSTAN, YARI FİNALE 7'DE 7 İLE GELDİ

        Avrupa Şampiyonası tarihinde son 4 finalde yer alan Sırbistan, İstanbul'daki organizasyonda Türkiye ile finale yükselmek için mücadele verecek.

        Tarihinde 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan Sırbistan, yarı finale kadar 7 maçta rakiplerine yalnızca 2 set verdi. B Grubu'nu 5'te 5 ile lider tamamlayan Sırplar, son 16 turunda Hırvatistan'ı 3-1, çeyrek finalde ise Yunanistan'ı 3-0'la geçti.

        Sırbistan'ın Avrupa şampiyonaları tarihinde 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalyası bulunuyor. Türkiye, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 ile geçmeyi başararak şampiyon olmuştu.

        TÜRKİYE, TOPLAM 8. KEZ YARI FİNALDE

        A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste 6. kez yarı finale yükseldi. Tarihinde 8 kez yarı finale çıkan Türkiye, sırasıyla 2015, 2017, 2019, 2021, 2023 ve 2026'da üst üste son 4 takım arasına kalmayı başardı.

        Milli takım, 2003 ve 2011'de de yarı finalde yer aldı. Avrupa şampiyonaları tarihinde 1 altın, 2 gümüş, 3 bronz madalyası bulunan Türkiye, FIVB sıralamasında "3" numara olarak katıldığı organizasyonda adım adım ilerleyerek seyircisi önünde mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

        YARI FİNALE NASIL GELDİK?

        İstanbul'da oynadığı A Grubu maçlarının 4'ünü kazanan, 1'inde mağlup olan "Filenin Sultanları", son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0, çeyrek finalde ise Almanya'yı 3-1 ile geçmeyi başardı.

        Son Avrupa şampiyonu Türkiye, organizasyonda 7 maçta 6 galibiyet alarak son 4 takım arasına adını yazdırdı.

        Avrupa Şampiyonası'nda bugün oynanacak yarı final ve 6 Eylül Pazar günü (Yarın) yapılacak final karşılaşmalarına İstanbul ev sahipliği yapacak.

        TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

        İstanbul'un ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.

        Organizasyonun diğer yarı final mücadelesinde Polonya ile İtalya, saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

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        #türkiye
        #Sırbistan
        #Voleybol
        #Avrupa Şampiyonası
        #Filenin Sultanları
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