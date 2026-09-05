Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi'nden emekli Prof. Dr. Ahmet Duran, sosyal medyada bir kişinin Konya'nın Meram ilçesi Dere Mahallesi'nden bir doğa fotoğrafı paylaştığını gördü.

Fotoğrafı inceleyen Duran, daha önce görmediği bir bitkiyi fark etti. Fotoğrafın sahibiyle iletişime geçerek bölgeye giden Duran, bitkiyi bularak önce fotoğrafladı ve örnekler aldı.

Duran, bunun nesli tehlike altında olan maydanozgiller ailesinden 'Sarunotu' bitkisinin bir türü olduğunu belirledi. Endemik bitkiyle ilgili makale yaklaşık 2 yıl süren çalışmanın ardından uluslararası bilim dergisi Phytotaxa'da yayımlandı.

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SOSYAL MEDYADAKİ FOTOĞRAFTAN KEŞFETTİ

Bitkiyi bir kişinin paylaştığı fotoğraftan yola çıkarak tespit ettiğini ifade eden Prof. Dr. Duran, "Endemik olarak keşfettiğim bitki Apiaceae familyasından maydanozgiller olarak isimlendirilen bitki grubudur. Türkiye'de oldukça yaygın türe sahiptir. Bir Konya sevdalısının paylaştığı fotoğrafı gördüm ve fotoğraf dikkatimi çekti. Ondan fotoğrafı nerede çektiğini sordum o fotoğraf üzerindeki bitkiden hareketle ben bunu Meram'ın Dere Mahallesi'nde olduğunu öğrenip bölgeye giderek araştırmaya başladım. Bu bitkinin yeni olduğunu araştırmalarım sonucunda keşfettim" diye konuştu.

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LİTERATÜRE 'KONYA' İSMİYLE GİRDİ

Prof. Dr. Duran, yeni bitki türüyle ilgili çalışmalarını şöyle anlattı:

"Bitkinin tam ismi 'Bilacunaria konyaensis' bu bilimsel adı. Türkçe adı 'Konya sarunotu' olarak geçmektedir. Konya'ya has bir bitkidir. Dünyada sadece Konya'da yetişen bir bitkidir. Aynı zamanda çok nadir bir bitkidir. Çok az birey ile temsil edilir. Nesli tehdit altında olan bir bitki. Öncelikle korunması gereken bitkiler arasında yer almaktadır. Bu bitkiye biz bilimsel olarak monokarpik bitki diyoruz. Monokarpik bitkiler, bitkiler aleminde çok azdır, nadirdir. Bitki özellikle birinci yıl tohumundan gelişerek bir iki yaprak verir. Kışın bu yapraklar kurur ancak toprak altı kısmı canlı kalır. İkinci yıl üç dört yaprak daha sonra üçüncü dördüncü beşinci ya da altıncı yılda 10-15 yapraklı büyük bir öbek haline gelir ve ondan sonra da ortasından gövdesini çıkarır, çiçek verir. Meyveye geçer ve binlerce on binlerce tohum vererek bitki bütünüyle ölür. Ömründe bir kez çiçek açan bitki demektir. Benim keşfettiğim bitki de bu grup bitkilerdendir."