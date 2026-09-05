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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İnternetten ilan verenler dikkat!

        İnternetten ilan verenler dikkat!

        İnternette ev, araba, eşya ve mal veya hizmet satışına ilişkin ilanlar için yeni dönem bugün başladı. İlanların yayımlandığı internet siteleri ve sosyal medya platformları, bu ilanlara ilişkin bazı bilgileri her ay Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 15:32 Güncelleme:
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        İlanlarda yeni dönem bugün başladı

        Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde yapılan değişiklikle, vergi güvenliğinin sağlanması amacıyla bildirim yükümlülüğünün kapsamı genişletildi.

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        Düzenlemeye göre internet ve diğer dijital platformların alım, satım, kiralama, ilan ve reklam gibi ticari amaçlarla kullanıldığı durumlarda, bu faaliyetlere aracılık eden internet siteleri ve platformlara bildirim yükümlülüğü getirilebilecek.

        Bu kapsamda e-ticaret siteleri, ilan platformları, internet siteleri ve sosyal medya platformları da düzenleme kapsamında yer alıyor.

        AYLIK BİLDİRİM ZORUNLULUĞU

        İnternette ev, araba, eşya ve mal veya hizmetlerin alım, satım ve kiralanmasına ilişkin ilanların yayımlanmasına imkan sağlayan internet siteleri ve sosyal medya platformları, bu işlemlere ilişkin bilgileri her ay elektronik ortamda Başkanlık sistemlerine bildirmek zorunda olacak.

        Bildirilecek bilgiler arasında, ilanın yayımlandığı internet adresi de yer alacak.

        Ayrıca ilanı veren kişi veya şirketin ad, soyad veya unvanı ile TCKN, YKN ve VKN gibi kimlik ve vergi bilgileri de bildirilecek.

        Bunun yanı sıra, ilanı verenler adına gerçekleştirilen ev, araba, eşya ve diğer mal ve hizmetlerin satış veya kiralama işlemlerine ilişkin ilan bilgileri de Başkanlık sistemlerine aktarılacak.

        BİLDİRİMLERİN KAPSAMI BELİRLENECEK

        Düzenlemeyle Hazine ve Maliye Bakanlığına, yapılacak bildirimlerin hangi bilgileri içereceğini, hangi formatta ve ne zaman gönderileceğini ve hangi yöntemle yapılacağını belirleme yetkisi verildi.

        Bildirim zorunluluğu; iş hacmi, sektör, mükellef grupları, alış ve satış tutarı ile alım, satım, kiralama, ilan ve reklama konu olan mal ve hizmetlerin türüne göre farklı şekilde belirlenebilecek.

        Ayrıca internet siteleri ve platformlardan, başka kişilerin ticari faaliyetlerine ilişkin bilgileri almaları zorunlu hale getirilebilecek.

        Tebliğ kapsamında alınan bilgi ve bildirimlerin elektronik ortamda saklanması ve gerektiğinde sunulması da zorunlu tutulabilecek.

        Düzenleme, Resmî Gazete’de yayımlandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girdi.

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