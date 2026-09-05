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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kırmızı bültenle aranıyordu... Otelde yakalandı!

        Kırmızı bültenle aranıyordu... Otelde yakalandı!

        Antalya'nın Serik ilçesinde, Ukrayna makamlarınca hakkında kırmızı bültenle arama kaydı bulunan Ilkhan Seıtkhalılov kaldığı otelde yakalandı. Ilkhan Seıtkhalılov işlemleri için polis merkezine götürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 14:03 Güncelleme:
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        Kırmızı bültenle aranıyordu... Otelde yakalandı!

        Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında Ukrayna makamlarınca 'Suç örgütü üyeliği', 'Ateşli silahlar ve patlayıcılar', 'Uyuşturucu ve para aklama' suçlarından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranma kaydı bulunan ayrıca Türkiye'de G tahdit kodu bulunan Ilkhan Seıtkhalılov'un yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        OTELDE GÖZALTINA ALINDI

        DHA'daki habere göre Serik Asayiş Şube Müdürlüğü ile kurulan koordine sonucu şüpheli Ilkhan Seıtkhalılov dün saat 18.45 sıralarında Serik'e bağlı Belek Mahallesi'ndeki bir otelde yakalanarak gözaltına alındı.

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        EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

        Ilkhan Seıtkhalılov işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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        #Antalya
        #kırmızı bülten
        #Ilkhan Seıtkhalılov
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