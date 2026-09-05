Sinan Akçıl'dan Ferhat Göçer'e: Verebileceğim en büyük cezayı verdim

Sinan Akçıl, Ankara'da sahne aldı. Konser öncesi soruları yanıtlayan Akçıl, yapay zekânın müzisyenleri devre dışı bırakıp bırakmayacağı yönündeki tartışmalara esprili bir yanıt vererek, "Yapay zekâ senede bir iki şarkı tutturabilir ama biz daha fazla. Gerçek duyguyu özlüyoruz. Yapay zekâda ruh yok" ifadelerini kullandı.

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Sinan Akçıl, geçtiğimiz günlerde polemik yaşadığı Ferhat Göçer’in eserlerini seslendiremeyeceğini söyledi.

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Akçıl, "Konser yaptığında gözlemciler de olacak. Şarkıları söylediği an gereken işlemi yapacağız. Asla söyleyemez. O kişinin, benim duygularımı dile getirmesini istemiyorum. Bence ona verebileceğim en büyük ceza, şarkılarımdan onu mahrum etmek oldu" dedi.