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        Haberler Magazin Ünlü oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu

        Ünlü oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu

        İstanbul Kağıthane'de oyuncu Serhat Kılıç, kendisinden birkaç gündür haber alamayan kız arkadaşı tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Kılıç'ın lenf kanseri olduğunu belirten Özlem E.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, oyuncunun hayatını kaybettiğini belirledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 19:29 Güncelleme:
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        Ünlü oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu

        Pek çok dizi ve filmde rol alan Serhat Kılıç'tan acı haber geldi. 51 yaşındaki oyuncu, yaşadığı evde ölü bulundu. Kılıç’ın ölümüyle ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Edinilen bilgilere göre, perşembe gününden bu yana Serhat Kılıç’tan haber alamayan kız arkadaşı Özlem E. (50), oyuncunun yaşadığı eve geldi.

        Kapıyı çalmasına rağmen yanıt alamayan Özlem E., yanında bulunan anahtarla eve girdi. Kılıç’ı salondaki tekli koltukta hareketsiz halde bulan Özlem E., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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        İhbar üzerine olay yerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Serhat Kılıç’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken Kılıç’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

        KIZ ARKADAŞI: LENF KANSERİYDİ

        Polisin bilgisine başvurduğu Özlem E., erkek arkadaşı Serhat Kılıç’ın lenf kanseri olduğunu ve perşembe gününden beri kendisinden haber alamadığını ifade etti.

        Kılıç’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.

        ALTIN PALMİYE ÖDÜLLÜ 'KIŞ UYKUSU'NDA DA ROL ALDI

        Serhat Kılıç, 'Hatırla Sevgili', 'Söz', 'Ezel', 'Seksenler', 'Kuruluş Osman' ve 'Mehmed: Fetihler Sultanı' gibi dizilerin yanı sıra, Nuri Bilge Ceylan'ın yönetmenliğini üstlendiği ve Altın Palmiye Ödülü'nü kazanan 'Kış Uykusu'nda 'Hamdi' karakterini canlandırmıştı.

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        #serhat kılıç
        #kağıthane
        #oyuncu
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