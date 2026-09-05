Silivri açıklarında batan Tuğberk İmamoğlu gemisi ROV ile görüntülendi

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen gemi kazasında batan Tuğberk İmamoğlu isimli ticari geminin deniz altındaki görüntüleri ortaya çıktı.

720 METRE DERİNLİKTE TESPİT EDİLDİ

2 Eylül'de MT Alsu ile çarpışmasının ardından batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin yeri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Akın kurtarma ve yedekleme gemisi tarafından tespit edildi.

Silivri'nin yaklaşık 18 mil açığında ve 720 metre derinlikte bulunan gemi, uzaktan kumandalı su altı aracı (ROV) ile görüntülendi.

Silivri'de batan gemi 720 metrede! Haberi Görüntüle

GEMİNİN ADI GÖRÜNTÜLERE YANSIDI

Deniz tabanında bulunan Tuğberk İmamoğlu gemisinin görüntülerinde, geminin adının net şekilde görüldüğü belirtildi.

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Arama kurtarma çalışmalarına Deniz Kuvvetleri, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, AFAD ve Kızılay ekipleri katılıyor. Çalışmalarda 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 insansız hava aracı ve 1 uçak görev yapıyor.

10 MÜRETTEBAT İÇİN ARAMA SÜRÜYOR

Kocaeli'den Aliağa'ya seyir halinde olan boş durumdaki MT Alsu tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4 bin 199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu gemisi, 2 Eylül saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarında çarpışmıştı.

Kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu gemisi batarken, gemide bulunan 10 kişilik mürettebata ulaşılması için başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.