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        Haberler Gündem Ünlü oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu, soruşturma başlatıldı

        Ünlü oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu, soruşturma başlatıldı

        İstanbul Kağıthane'de oyuncu Serhat Kılıç, kendisinden birkaç gündür haber alamayan kız arkadaşı tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Kılıç'ın lenf kanseri olduğunu belirten Özlem E.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, oyuncunun hayatını kaybettiğini belirledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 18:50 Güncelleme:
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        Oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu

        Kağıthane’de oyuncu Serhat Kılıç (51), yaşadığı evde ölü bulundu. Kılıç’ın ölümüyle ilgili polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

        KIZ ARKADAŞI EVİNDE BULDU

        Olay, Nurtepe Mahallesi’nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, perşembe gününden bu yana Serhat Kılıç’tan haber alamayan kız arkadaşı Özlem E. (50), oyuncunun yaşadığı eve geldi.

        Kapıyı çalmasına rağmen yanıt alamayan Özlem E., yanında bulunan anahtarla eve girdi. Kılıç’ı salondaki tekli koltukta hareketsiz halde bulan Özlem E., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

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        SAĞLIK EKİPLERİ HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

        İhbar üzerine olay yerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Serhat Kılıç’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaparken Kılıç’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

        LENF KANSERİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

        Polisin bilgisine başvurduğu Özlem E., erkek arkadaşı Serhat Kılıç’ın lenf kanseri olduğunu ve perşembe gününden beri kendisinden haber alamadığını ifade etti.

        Kılıç’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından belirleneceği öğrenildi.

        KİMDİR?

        Serhat Mustafa Kılıç, 8 Temmuz 1975 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen Malatya'lıdır. Çocukluğu Ankara'da geçti. 1994'te Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi, Tiyatro bölümünü burslu olarak kazandı. 1998 yılında yüksek şeref öğrencisi olarak bu okuldan mezun oldu. İlk profesyonel oyunu Ankara Sanat Tiyatrosu'nda Rutkay Aziz rejisiyle 1998 Ariel Doffman'ın Kayıplar (Dullar) adlı oyunudur.

        1999 - 2000 sezonunda Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı. Aynı yıllarda, Diyarbakır Şehir Tiyatroları'nda sahne ve oyunculuk dersleri verdi ve bu kurumda Barış Adası adlı oyunu yönetti. 2002 yılında mecburi hizmetini tamamlamak üzere Erzurum Devlet Tiyatrosu'na oyuncu olarak atandı. 2005 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Reji üzerine yüksek lisans eğitimini tamamlayıp Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde öğretim görevlisi olarak ders vermeye başladı.

        2008 yılında Devlet Tiyatroları'ndaki görevinden istifa ederek çalışmalarına İstanbul'da devam etmeye başladı. İstanbul'da çalıştığı tiyatrolar arasında Tiyatro Dot, BKM gibi tiyatrolar yer almaktadır. 2009 - 2010 sezonunda “İntiharın Genel Provası” adlı oyun ile İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı. “İntiharın Genel Provası” adlı oyun 3 sezon İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda kapalı gişe olarak sahnelendi. Serhat Kılıç, dört farklı karakteri canlandırdığı bu oyundaki performansı ile 14. Afife Tiyatro Ödülleri kapsamında, Yılın En Başarılı Müzikal ve Komedi Erkek Oyuncusu dalında adaylığa layık görüldü. 2012 yılında Cats&Dogs (Soho İstanbul) adlı bir prodüksiyon şirketi kurdu.

        2014 yılında Cannes Film Festivali Altın Palmiye Ödülü'nü kazanan Nuri Bilge CEYLAN'ın yönetmenliğini yaptığı Kış Uykusu filminde İmam Hamdi karakterini canlandırdı. Bu filmdeki performansı ile 47. SİYAD ödülleri, En iyi yardımcı erkek oyuncu performansı dalında adaylığa layık görüldü. Oyuncu, 2014 yılı Kasım ayında, oyunculuk, yazarlık, dans ve şan eğitimi veren Okul Serhat Kılıç'ı kurmuştur. 2014 yılında kurduğu tiyatro atölyesi olan Serhat Kılıç Okul'u hizmete açmıştır.

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        #serhat kılıç
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