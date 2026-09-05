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        Haberler Dünya ABD'nin İsrail Büyükelçisi, Batı Şeria'da İsraillilerin Filistinlilere saldırılarını "terörizm" olarak niteledi

        ABD'nin İsrail Büyükelçisi, Batı Şeria'da İsraillilerin Filistinlilere saldırılarını "terörizm" olarak niteledi

        ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere saldırılarının "terörizm" olduğunu belirtirken, bunu yapan İsraillilerin ise çok küçük bir azınlığı temsil ettiğini yineledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 16:26 Güncelleme:
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        ABD elçisi: İsraillilerin saldırıları terörizm

        Tel Aviv yönetimine ve işgal altındaki Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine verdiği destekle bilinen ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Turmusaya beldesinde yaşayan ABD vatandaşı Filistinlileri ziyaret etti.

        ABD vatandaşı Filistinlilerin Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları nedeniyle yaşadığı zorlukları dinleyen Büyükelçi, sonrasında burada basın açıklaması yaptı.

        Huckabee, açıklamasında, "İnsanlar kendi evlerinde rahatsız edildiğinde, çocukların kendi bahçelerinde oynamaları engellendiğinde ve başkalarının davranışları, eylemleri ve tehditleri nedeniyle güvensiz veya tedirgin hissetmelerine yol açan bir ortam yaratılmaya çalışıldığında bu hukukta ya da başka herhangi bir şekilde her türlü tanıma göre terörizmdir." ifadelerini kullandı.

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        Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarını "terör ve suç eylemi" olarak tanımlayan Huckabee, bunu yapan İsraillilerin ise burada yaşanlara oranla çok küçük bir azınlığı temsil ettiğini savundu.

        Huckabee, "ABD'nin mesajı, 'bu topluluklardaki insanların barış ve güvenlik içinde yaşama hakkına sahip olduğu ve İsrail hükümetinin bunu sağlama sorumluluğu bulunduğu' yönündedir ve böyle olmaya devam edecektir." dedi.

        Huckabee, Batı Şeria’nın "C bölgesindeki" yasa dışı yerleşimleri savunmuştu

        The Jerusalem Post’a konuşan Huckabee, dün işgal altındaki Batı Şeria’nın “C Bölgesi'nde” gasbedilen Filistin toprakları üzerinde yasa dışı yerleşim birimleri inşa etme hakkı olduğunu iddia etmişti.

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        Batı Şeria’da Filistin topraklarını gasbeden İsraillileri, "son derece barışçıl bir şekilde yaşayan ve çocuklarını iyi vatandaşlar olarak yetiştiren 500 bin İsrailli” olarak niteleyen Huckabee, Filistinlilere saldıranların İsraillilerin çoğunluğunu temsil etmediğini ileri sürmüştü.

        Dünya genelinde antisemitizmin artması nedeniyle daha fazla Yahudi'nin İsrail’e göç edeceği tahmininde bulunan Huckabee, yeni gelecek toplulukların bir bölümünün "Batı Şeria’ya yerleştirilmesinin mantıklı olduğunu" öne sürmüştü.

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        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskın ve saldırılarında artış yaşanıyor.

        Birleşmiş Milletler (BM), dün İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria'da 2023'ten bu yana 130 yerleşim yerinde 6 bin 400'den fazla Filistinlinin yerinden edildiğini açıklamıştı.

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        #ABD
        #Batı Şeria
        #israil
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