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        Haberler Spor Voleybol Türkiye - Sırbistan: 3-0 (MAÇ SONUCU) - Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde!

        Türkiye - Sırbistan: 3-0 (MAÇ SONUCU) - Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde!

        Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası'nda önüne geleni deviriyor, gururumuz olmaya devam ediyor... A Milliler,yarı finalde karşılaştığı Sırbistan'ı set vermeden 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar pazar günkü inalde İtalya-Polonya eşleşmesinin galibiyle şampiyonluk için karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 11:02 Güncelleme:
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        Filenin Sultanları finalde!

        A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2026 CEV Avrupa Şampiyonası'nda adını finale yazdırarak büyük bir başarıya daha imza attı.

        Sinan Erdem Spor Salonun'nun ev sahipliği yaptığı yarı final maçında Sırbistan ile karşılaşan ay-yıldızlılar, rakibini adeta sahadan silerek 3-0 mağlup etti ve şampiyona tarihinde 4. kez finale yükseldi.

        Filenin Sultanları, rakibi karşısında 25-20, 25-20 ve 25-20'lik setlerle galibiyete uzandı.

        DEV FİNAL PAZAR GÜNÜ

        Adını finale yazdıran Sultanlar, finalde rakibini beklemeye başladı. Milliler, 6 Eylül Pazar günü oynanacak dev finalde İtalya-Polonya eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. İtalya ile Polonya bu akşam 19.00'da yarı final maçında mücadele edecek.

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        HEDEF 2. AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU!

        2023'te altın madalya alan ve 2026 Avrupa Şampiyonası'na son şampiyon ünvanıyla katılan ay-yıldızlılar, ikinci kez Avrupa'nın en büyüpü olmak istiyor. Milli Takım, 2003 ve 2019'da ise gümüş madalya kazanmıştı.

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        #türkiye
        #Sırbistan
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