Beşiktaş'tan derbi paylaşımları! Archie ve Skriniar'a gönderme
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar dev derbinin ardından resmi sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımları yaparken, Archie Brown ve Milan Skriniar'a da gönderme yaptı.
Giriş: 05 Eylül 2026 - 23:20 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye konuk oldu. Kadıköy'de oynanan dev derbinin ardından siyah-beyazlılar resmi sosyal medya hesabından galibiyet paylaşımları yaptı.
ARCHIE BROWN GÖNDERMESİ
Beşiktaş, geçtiğimiz hafta "Kadıköy'e hoş geldiğiniz, umarım hazırsınızdır" açıklamasını yapan Fenerbahçeli Archie Brown'a gönderme yaptı.
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