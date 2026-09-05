Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Serhat Kılıç'ın ölümü ünlüleri yasa boğdu

        Serhat Kılıç'ın ölümü ünlüleri yasa boğdu

        Ünlü oyuncu Serhat Kılıç, Kağıthane'deki evinde ölü bulundu. Kılıç'ın vefatı sonrasında meslektaşları üzüntülerini dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Eylül 2026 - 21:21 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Şoray Uzun: Ömrümüzün 10 yılını beraber geçirdik. Güldük, ağladık, kavga ettik, barıştık, sabahladık, uzun uzun dertleştik, uzun uzun sustuk. Şarkılar söyledik. Tabi sen çok daha güzel söyledin. Ben karşılıklı oynarken bazen seni seyrederken repliğimi unuttum. Huzur içinde uyu.

        2

        Demet Akbağ: Çok üzgünüm. Sevenlerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin.

        Burak Deniz: Canım Serhat abi... Ne diyeceğimi bilemiyorum, çok üzgünüm, şoktayım... Huzurla rahmetle...

        3

        Sinan Tuzcu: Ah kardeşim ah! Allah sana gani gani rahmet eylesin canım ciğerim, perişan ettin bizi. Yattığın yer incitmesin... Elbet bir gün...

        Şahan Gökbakar: Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden abimizdi. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun.

        4

        Pelin Akil: O kadar üzgünüm ki... Müthiş bir kalp ve dev bir yetenek. Başımız sağ olsun.

        5

        Behzat Uygur: Sadece bir kez telefonda konuşmuştuk. O kısacık konuşmada bile ne kadar beyefendi, ne kadar içten biri olduğunu hissettirmişti. On parmağında on marifet, çok kıymetli bir oyuncuydu. Çok üzgünüm... Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Güle güle Serhat Kılıç...

        6

        Ceyhun Fersoy: Ergün Plak abi... Ne günler yaşadık beraber. Seni çok iyi ve güzel hatırlayacağım abi. Kendine orada iyi bak.

        7

        Görkem Sevindik: Ah be güzel abim. Senin neşen, enerjin, gülen yüzün... Allah rahmet eylesin.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #serhat kılıç
        #oyuncu
        #vefat
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sezonun ilk derbisini Beşiktaş kazandı!
        Sezonun ilk derbisini Beşiktaş kazandı!
        İlklerin derbisi! Beşiktaş'tan dikkat çeken istatistik
        İlklerin derbisi! Beşiktaş'tan dikkat çeken istatistik
        Yasa dışı bahis sitelerine operasyon
        Yasa dışı bahis sitelerine operasyon
        Filenin Sultanları finalde!
        Filenin Sultanları finalde!
        Ünlü oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu
        Ünlü oyuncu Serhat Kılıç evinde ölü bulundu
        Serhat Kılıç'ın ölümü ünlüleri yasa boğdu
        Serhat Kılıç'ın ölümü ünlüleri yasa boğdu
        "Final için çok heyecanlıyız"
        "Final için çok heyecanlıyız"
        Tuğba Ekinci gözaltına alındı
        Tuğba Ekinci gözaltına alındı
        Batan geminin görüntülerine ulaşıldı
        Batan geminin görüntülerine ulaşıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 kulüp başkanını kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 4 kulüp başkanını kabul etti
        Girne'de can kaybı 13'e yükseldi
        Girne'de can kaybı 13'e yükseldi
        İlanlarda yeni dönem bugün başladı
        İlanlarda yeni dönem bugün başladı
        ABD elçisi: İsraillilerin saldırıları terörizm
        ABD elçisi: İsraillilerin saldırıları terörizm
        5 milyonluk takılarla kaybolmuştu! Kaçak gelin gözaltında
        5 milyonluk takılarla kaybolmuştu! Kaçak gelin gözaltında
        Bahçeli'den kritik açıklamalar
        Bahçeli'den kritik açıklamalar
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        Galatasaray'dan üç isim için sakatlık açıklaması!
        O anlar kamerada... Derinlik sadece 50 santimdi... Ölümle biten atlayış!
        O anlar kamerada... Derinlik sadece 50 santimdi... Ölümle biten atlayış!
        Roma'da evlendiler
        Roma'da evlendiler
        "Osimhen olmayınca ne olacak?"
        "Osimhen olmayınca ne olacak?"
        Cem Yılmaz'ın tansiyonu
        Cem Yılmaz'ın tansiyonu