Serhat Kılıç'ın ölümü ünlüleri yasa boğdu
Ünlü oyuncu Serhat Kılıç, Kağıthane'deki evinde ölü bulundu. Kılıç'ın vefatı sonrasında meslektaşları üzüntülerini dile getirdi
Şoray Uzun: Ömrümüzün 10 yılını beraber geçirdik. Güldük, ağladık, kavga ettik, barıştık, sabahladık, uzun uzun dertleştik, uzun uzun sustuk. Şarkılar söyledik. Tabi sen çok daha güzel söyledin. Ben karşılıklı oynarken bazen seni seyrederken repliğimi unuttum. Huzur içinde uyu.
Demet Akbağ: Çok üzgünüm. Sevenlerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin.
Burak Deniz: Canım Serhat abi... Ne diyeceğimi bilemiyorum, çok üzgünüm, şoktayım... Huzurla rahmetle...
Sinan Tuzcu: Ah kardeşim ah! Allah sana gani gani rahmet eylesin canım ciğerim, perişan ettin bizi. Yattığın yer incitmesin... Elbet bir gün...
Şahan Gökbakar: Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden abimizdi. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun.
Pelin Akil: O kadar üzgünüm ki... Müthiş bir kalp ve dev bir yetenek. Başımız sağ olsun.
Behzat Uygur: Sadece bir kez telefonda konuşmuştuk. O kısacık konuşmada bile ne kadar beyefendi, ne kadar içten biri olduğunu hissettirmişti. On parmağında on marifet, çok kıymetli bir oyuncuydu. Çok üzgünüm... Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Güle güle Serhat Kılıç...
Ceyhun Fersoy: Ergün Plak abi... Ne günler yaşadık beraber. Seni çok iyi ve güzel hatırlayacağım abi. Kendine orada iyi bak.