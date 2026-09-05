Behzat Uygur: Sadece bir kez telefonda konuşmuştuk. O kısacık konuşmada bile ne kadar beyefendi, ne kadar içten biri olduğunu hissettirmişti. On parmağında on marifet, çok kıymetli bir oyuncuydu. Çok üzgünüm... Başta ailesi ve sevenleri olmak üzere hepimizin başı sağ olsun. Güle güle Serhat Kılıç...