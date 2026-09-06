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        Haberler Dünya AB sınırlarında kuyruk alarmı: Sınır kontrollerinde esneklik sona eriyor

        AB sınırlarında kuyruk alarmı: Sınır kontrollerinde esneklik sona eriyor

        AB'nin yeni giriş-çıkış sistemi kapsamında biyometrik kontroller için tanınan esneklik dönemi bugün sona eriyor. Sektör temsilcileri, kontrollerin tam uygulanmasının yolcuların uçuşlarını kaçırmasına yol açabilecek yeni gecikmeleri beraberinde getirmesinden endişeli.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Eylül 2026 - 09:33 Güncelleme:
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        AB sınırlarında kuyruk alarmı

        Avrupa Birliği ülkelerinin giriş-çıkış sistemi (EES) için uygulanan esneklik tedbirlerinin resmen sona ermesiyle AB'ye seyahat edenler sınır kapılarında yeniden uzun kuyruklarla karşı karşıya kalabilir. Ancak çok sayıda kaynak, bazı üye ülkelerin biyometrik kontrolleri uygulamayacağını belirtti.

        Havayolu şirketleri geçen hafta Avrupa Komisyonu'na, gerektiğinde EES kontrollerinin durdurulmasına olanak tanıyan takdir yetkisinin 2026 sonuna kadar uzatılması çağrısında bulundu. 'Esneklik' süresi ise bugün sona eriyor.

        Yaz tatili sezonunun en yoğun döneminde, yaz başında bazı Avrupa havalimanlarında görülen ve en kötü örneklerde çok sayıda yolcunun uçuşlarını kaçırmasına neden olan uzun kuyruklar tekrarlanmadı. Ancak havacılık ve seyahat sektörü, daha fazla kaosun, AB dışındaki ülke vatandaşlarından parmak izi alınması da dahil olmak üzere biyometrik bilgilerin talep edilmesine ilişkin kuralların gevşetilmesi sayesinde önlendiğine inanıyor.

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        Brüksel takdir yetkisi tanınan süreyi uzatmamış olsa da, Fransa’ya Manş Denizi üzerinden seyahat eden yolcuların gelecek hafta herhangi bir değişiklikle karşılaşmayacağı görülüyor. Bunun nedeni, Fransız makamlarının EES için devreye aldığı yazılımda yaşanan teknik sorunlar.

        Eurotunnel, Dover Limanı ve Londra St Pancras’taki Eurostar tarafından yüksek maliyetle temin edilen parmak izi kioskları hala kullanıma açılmış değil. Dover Limanı, gelecek hafta herhangi bir değişiklik beklemediğini, otomobil sürücülerinin ise henüz EES kontrollerine tabi tutulmadığını açıkladı.

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        Guardian'a konuşan üst düzey bir havayolu şirketi kaynağı, gelişmeleri yakından takip edeceklerini ancak Avrupa'nın en yoğun havalimanlarında kontrollerin tam anlamıyla uygulanmasını beklemediklerini söyledi.

        Başta Yunanistan olmak üzere yabancı turistlerin yoğun olarak ziyaret ettiği başlıca destinasyonlardaki sınır görevlilerinin, kuyrukları önlemek amacıyla Birleşik Krallık vatandaşlarını EES kontrollerinden fiilen muaf tuttuğu görüldü. Kaynak, bu uygulamanın devam etmesini beklediklerini belirtti.

        İngiltere seyahat sektörü kuruluşu Abta’nın kamu işleri direktörü Luke Petherbridge, EES’nin “katılımcı ülkelerin tamamında tam ve tutarlı şekilde işler hale gelmesi için hala kat edilmesi gereken bir mesafe olduğunu” belirterek, sınır kontrollerinin askıya alınmasına yönelik takdir yetkisinin eylül ayından sonra da sürdürülmesi için Avrupa Komisyonu nezdindeki girişimlerine devam ettiklerini söyledi.

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        Havayolu şirketlerini temsil eden Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (Iata) de geçen hafta EES kaynaklı gecikmelerin yolcuların uçuşlarını ve aktarmalarını kaçırmasına neden olduğunu belirterek sürenin resmi olarak uzatılması çağrısında bulundu.

        Avrupa Komisyonu Sözcüsü geçen haftanın başında yaptığı açıklamada, “Bazı sınır geçiş noktalarında düzenlemelerin yapılması gereken az sayıdaki üye ülkeyle yakın ve yapıcı temas halindeyiz” dedi.

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