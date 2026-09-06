Venedik'te Kineo Ödülleri sahiplerini buldu: Alp Navruz'a uluslararası ödül

Kineo Kültür Derneği tarafından 2002 yılında hayata geçirilen, İtalyan sinemasını ve uluslararası başarıları desteklemek amacıyla verilen Kineo Ödülleri (Premio Kinéo) dün sahiplerini buldu.

İtalya'nın Venedik kentinde düzenlenen Kineo Ödülleri'nde 'En İyi Uluslararası Erkek Oyuncu' ödülünün sahibi Alp Navruz oldu. 36 yaşındaki oyuncu, dün akşam Casa Cinema Giovani'de düzenlenen törende ödülünü aldı. Navruz, dünya sinemasının önde gelen isimlerinin katıldığı Kineo Ödülleri'nin 25'inci yıl töreninde, efsanevi yıldız Faye Dunaway ile bir araya geldi.

Oscar ödüllü film efsanesi olarak bilinen ve 'Bonnie and Clyde', 'Network', 'Chinatown' gibi klasik filmleriyle tanınan Dunaway, aldığı sayısız ödüle bir yenisini daha ekleyerek, Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nün sahibi oldu.

David ve Victoria Beckham'ın arasının bozuk olduğu oğlu Brooklyn ile evli olan Amerikalı oyuncu Nicola Peltz de oyuncu, yapımcı ve umut veren yönetmen olarak yaptığı çalışmalar nedeniyle Yükselen Yıldız Ödülü'ne layık görüldü.

Dunaway ve Beckham, yakında Alessandro ve Luca Morelli'nin yönettiği 'Prima' filminde birlikte rol alacaklar.

Kineo Ödülleri kapsamında dün akşam, Paul Thomas Anderson'ın Oscar Ödülü kazanan filmi 'One Battle After Another', En İyi Uluslararası Film; Chiara Francini, En İyi Kadın Oyuncu; Maria Gifuni, En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu; Raniero Monaco di Lapio, En İyi Erkek Oyuncu (Dizi); Sara Lazzaro, En İyi Kadın Oyuncu (Dizi) ve Paolo Calvano, En İyi Çocuk Oyuncu seçildi.

Uluslararası sinemaya özel bir övgü olarak Alp Nevruz'un yanı sıra Meksikalı oyuncu Oka Giner de ödüllendirildi.

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İtalya'da Kültürel Miras Bakanlığı ile ortaklaşa sunulan Kineo Ödülleri töreni, Venedik Film Festivali sırasında gerçekleşmiş olsa da uluslararası etkinlikle doğrudan bir bağlantısı bulunmuyor.