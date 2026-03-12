İş nefreti sağlığı kemiriyor: Kariyer değişimi arayanlar bu mekanda buluşuyor

Bir kafeye ya da bara neden gidersiniz? En çok sosyalleşmek için olsa gerek... Size, sadece işlerinden ayrılmayı düşünenler için ayrılmış bir mekanın varlığından söz etsek?

Fazla heyecanlanmayın! Bu mekan sadece Japonya'da. Şimdilik...

Böyle bir fikrin Japonya'dan çıkması çok da şaşırtıcı değil aslında. Çalışkanlıklarıyla bildiğimiz Japon kardeşlerimizin elbette iş konusunda da sıkıntılı oldukları durumlara çözümleri olacaktır.

Tenshoku Sodan Bar veya İş Değiştirme Danışma Barı olarak adlandırılan bu mekanda, tahmin edeceğiniz gibi sohbet konusu, kariyer. Barmenlerin hepsi işe yerleştirme hizmeti veren bir kurumdan gelen danışmanlar. Yani kariyer konusunda eğitimliler. Ama burası bir iş bulma ajansı olarak çalışmıyor. Bunun yerine, barın amacı, diğer ortamlara pek uymayan türden konuşmalar için bir alan yaratmak.

“İşimi seviyorum" ile "İşimden nefret ediyorum" duyguları arasında kalanlar için tarafsız tavsiye alabilecekleri veya fikirlerini paylaşabilecekleri deneyimli birini bulmak zor olabiliyor. Kişisel bağınız olan arkadaşlarınız ve aileniz, doğru tavsiyeler için tarafsız olmayabilir. İşte bu noktada İş Değiştirme Danışma Barı devreye giriyor.

Özgeçmişinizi getirmenize, ceket giymenize, güçlü ve zayıf yönlerinizin bir listesini hazırlamanıza veya işinizi bırakıp bırakmama konusunda somut bir karar vermeye kendinizi zorlamanıza gerek yok. Barın adındaki "danışmanlık" kısmına rağmen, hedefledikleri atmosfer daha çok sohbet havasında.

Yani istifa dilekçesini vermeye gerçekten hazır olmayanlar, kariyer danışmanlığı uzmanıyla daha serbest bir şekilde konuşabilecekleri bir yer olarak bu bara gidiyor. Bir işe alım ajansı veya iş bulma ofisinin aksine, Tenshoku Sodan’da iş değiştirmeye karar vermiş olmanız beklenmiyor ve ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 60'ı henüz o aşamada olmadıklarını söylüyor. Çoğu müşteri, yeni bir işe hemen ihtiyaç duydukları ve tartışmanın bu hedefe doğru ilerlemesi gerektiği varsayımından kaynaklanan baskı olmadan, mevcut iş durumları hakkında daha soyut tartışmalar yapabilecekleri bir yere sahip olmaktan memnuniyet duyduklarını belirtiyor.

Tenshoku Sodan’ın sunduğu güvenli alan bir ihtiyaç, çünkü iş nefreti sağlığı sessizce kemiriyor.

Vücudunuz, siz tam olarak farkına varmadan önce bile, stres belirtilerinin sorumlusunun işiniz olduğunu anlayıp size iyi olmadığınızı bildiren uyarı sinyalleri gönderebiliyor.

İşinizden nefret ettiğinizde vücudunuzda neler olur?

Uyuyamazsınız

Çoğunlukla karşımıza çıkan ilk şikayet uykusuzluk oluyor. Pek çok kişi, zihni durmadan çalıştığı için uykuya dalamadığını ya da uykuyu sürdüremediğini, gecenin bir yarısında kalkıp yapılacaklar listesini düşündüğünü söylüyor. Arada sırada yaşanan birkaç uykusuz gece sorun sayılmaz; ancak uzmanlar bu durum alışkanlığa dönüşürse, iş kaynaklı stresin sağlıksız, zehirli bir düzeye çıktığının işareti olabileceğini söylüyor.

Başınız ağrır

Vücudumuzu yaralanmalardan korumak için kaslarımız gerilir. Amerikan Psikoloji Derneği'ne göre, iş yerini zarar verecek bir tehlike bölgesi olarak görünce, kaslar gergin kalır. Boyun, omuz ve baştaki kronik gerginlik, migren ve gerilim tipi baş ağrılarıyla ilişkilendirilebilir. Yani stres, fizyolojik semptomlara yol açar ve bu da ağrı olarak kendini gösterir.

Kas ağrılarınız geçmez

İşini sevmeden yapmanın karşılığı, vücudu bir tehdide karşı savaşa sokmak gibi aslında. Düşünün, masanızda vahşi bir kaplanla savaşıyormuş gibi bir tehdit altındayken, beyniniz sisteminizi adrenalin ve diğer stres hormonlarıyla dolduruyor. Yani sürekli olarak bir yöneticiye ya da iş arkadaşına tepki vermeye hazır, tetikte kalarak çalışılan bir ortamda sürekli omuzlar düşük ve çene sıkılı bir şekilde kalınca, uzmanlara göre genel vücut ağrıları da kaçınılmaz olabiliyor.

Ruh sağlığınız kötüleşir

ABD’de 2012 yılında yapılan 279 çalışmanın analizine göre, örgütsel adaletsizlik algısı ile aşırı yeme ve depresyon gibi çalışan sağlığı sorunları arasında bağlantı kuruldu. St. Mary's Üniversitesi'nden bir iş sağlığı psikolojisi uzmanı, "Adaletsizlik, özellikle zehirleyici bir stres kaynağıdır, çünkü özümüze darbe vurur. Bana haksızlık ettiğinizde, bir insan olarak onuruma saldırıyorsunuz. Esasen adil muameleyi hak etmediğimi veya başkalarıyla aynı şekilde muamele görmeyi hak etmediğimi söylüyorsunuz” diye açıkladı.

Daha sık hastalanırsınız

Uzmanlara göre, sürekli soğuk algınlığı geçiriyorsanız, işinizle ilgili hislerinizi gözden geçirmelisiniz. Çok sayıda araştırma, kronik stresin bağışıklık sistemini zayıflatabileceğini ve hastalıklara karşı daha duyarlı hale getirebileceğini gösteriyor.

Cinselliğe olan ilginizi kaybedersiniz

İşi işte bırakmak en iyisi! İşi eve getirmek, ilişkilere zarar verebiliyor. Amerikan Psikoloji Derneği, kadınların devam eden kişisel ve mali yükümlülüklerinin yanı sıra profesyonel stresle de başa çıkmak zorunda kaldıklarında cinsel isteklerinin azalabileceğini belirtiyor. Erkeklerde ise bu kronik stres, testosteron üretiminin azalmasına ve dolayısıyla cinsel isteğin düşmesine yol açabiliyor.

Sürekli yorgunsunuzdur

Ne bir şekerlemeyle ne de hafta sonu geç saatlere kadar uyumanın iyi geldiği bir yorgunluk hali… Uzmanlara göre, zehirli işler, insanı tüketen bir döngü yaratabiliyor.

Mideniz rahatsızlanır

Hazımsızlık, kabızlık, şişkinlik gibi sorunların hepsi stresle ilişkilendirilebilir. Çünkü stres, bağırsakların sindirdiği şeyleri etkiler ve bağırsak bakterilerini de değiştirebilir. İşte bu yüzden üzgün olduğunuzda mideniz ağrıyabilir.

İştahınız değişir

Harvard Sağlık Bülteni'ne göre, stres altındayken, ‘savaş ya da kaç’ tepkisi adrenalin salgılar ve sindirimi baskılayarak vücudunuza, algılanan bir tehlikeden kurtulmaya odaklanmasını söyler. Ancak uzun süreli stres altında, vücudunuzun böbrek üstü bezleri kortizol salgılar ve bu hormon birikerek açlığı artırabilir. İşiniz uzun süreli duygusal sıkıntıya neden olduğunda, rahatlamak için yiyeceklere yönelebilirsiniz.

Harvard Üniversitesi ayrıca, şekerli yiyeceklerin stresle ilgili tepkileri ve duyguları köreltebileceğini, bu nedenle de sıklıkla rahatlatıcı yiyecekler olarak görüldüğünü belirtiyor.

Peki, tüm bu olumsuz etkiler varken ne yapmalı?

Kariyer koçları ve iş yeri psikologlarının ortaklaştıkları birkaç nokta var:

* Bu işi neden istediğinizi kendinize hatırlatın.

* İşin size neler kazandırdığını düşünün.

* İş arkadaşlarınızla eğlenceli anlar bulun.

* İş dışında yeni bir beceri edinin.

* Uzaktan çalışma imkanınız varsa çevrenizi değiştirin.

* Çalışma alanınızı güzelleştirin.

* İmkan varsa şirket içinde işinizi değiştirin.

* Denediğiniz hiçbir yol işe yaramıyorsa işinizi değiştirmeye odaklanın.