MHK eğitimcileri Capela ve Hyytia konuştu: Açıklaması yok, bu hakemlik hatasıdır!

Merkez Hakem Kurulu eğitimcileri Jouni Hyytia ve Joao Capela TRT Spor'a konuk oldukları canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Hyytia ve Capela'nın sözleri:

Jou Ni Hyttia: Finlandiya'dan geliyorum. Geçen temmuzdan bu yana buradayım. İki tane genç yeteneğe koçluk yapıyorum, burada kadınların eğitiminden sorumluyum.

Joao Capela: Ben de TFF eğitmenlerinden biriyim geçen yıldan bu yana. VAR merkezinde yeni bir gözlem merkezimiz var. Maçları orada izliyoruz. Maçların raporlarını hazırlıyorum. Maç sonunda VAR hakemlerine yaptıkları işlerle ilgili raporlar, geri bildirimler yapıyoruz. Pozisyonları yorumlamıyoruz. Değerlendirecek olan biz değiliz. Biz ekip olarak tüm pozisyonları değerlendiriyoruz. VAR sürecini ve VAR hakemlerini geliştirmek. Türk futbolunun, Avrupa'daki en iyi liglerden biri olmasını sağlamak.

BEŞİKTAŞ'IN İDDİALARINA CEVAP

"Beşiktaş'ın açıklamaları var. Devre aralarında VAR hakemleriyle, maç sırasında AVAR hakemleriyle görüştüğünüze dair iddialar var."

Joao Capela: Böyle bir şey yok. Ben tüm bu iddiaları reddediyorum. Bu şekilde söyleyebilirim. Kendi işime odaklanıyorum sadece. Ben 3.5 senede Yunanistan'da çalıştım. Orada yaptığım işin aynısını yaptım. Portekiz'de de yapmıştım. Hep aynı şeylerle karşılaşıyoruz. Gözlem odamızda da kamera var, her şey kaydediliyor. Maç sırasında ve devre arasında görüşmüyoruz, müdahalede bulunmuyoruz. Maç sonrasında VAR ile ilgili görüş alışverişi yapıyoruz, teknolojiyi doğru şekilde kullanmak, kamera seçimi kullanmak, görüntü hızı ve iletişim doğru mu diye konuşuyoruz. Pozisyonlarla ilgili yorum yapıyoruz. Biz görüşmeleri bir takım olarak yapıyoruz. Pozisyonlarla ilgili fikrim var ama kendime saklıyorum. Ben raporumu MHK başkanına sunuyorum. VAR hakemleriyle eğitim yapıyoruz. Bu tip suçlamalar ilk defa yapılmıyor. Diğer ülkelerde de benzer suçlamalarla karşılaştık. Böyle devam ederlerse ben de kişisel olarak bu durumu avukatlarımla değerlendireceğim. İsmimi telaffuz ederlerse avukatımla devam edeceğim. Ben geçtiğimiz sezondan bu yana buradayım. Diğer kişilerin düşüncelerini kontrol edemem. Beni tanıyanlar işimi dürüstçe yaptığımı bilirler. Bir kişi benimle ilgili araştırma yapmak istiyorsa, saklayacağım bir şey yok

"BU TİP KOMPLO TEORİLERİ FUTBOLA HİZMET ETMEZ"

Joao Capela: VAR odaları, projenin başından bu yana kaydediliyor. VAR odasının küçük bir kamerası var. Onu takip ediyoruz. Bizim odada da kayıtlar var. TFF buna açık, kayıtlara gelip bakabilirler. Doğru kararlar, yanlışlardan çok ama yanlışlara odaklanıyorlar, bu normaldir. Kulüpler kazanabilir kaybedebilir. Takımlar kazanır ama hakemler hep kaybeder. Her şey kayıt altında. İyi pozisyonlar varsa altını çizip bunları da ortaya koyuyoruz, yanlış bir şeyde de dersimizi çıkarıyoruz. Her zaman için amacımız şeffaf olabilmek. Bu nedenle gözlem odasını kullanıyoruz. Şeffaflık istiyoruz. Tüm maçlar gözleniyor, izleniyor. Bu tip komplo teorileri futbola hizmet etmez. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Benim ekibim hakem ekibi. Başka ekibim yok. Hata yapsalar dahi, bu hatalardan ders çıkarmaya çalışıyoruz.

"VAR ÖĞRETİCİSİYİZ BİZ"

"Siz kime bağlısınız, yapınız nasıl?"

Joao Capela: Vitor Pereira koordinatör, ben bunun bir parçasıyım. VAR öğreticisiyiz biz. Farklı kuralları var. Maçları gözlemleriz. Ben maçları canlı izlerim. Tüm diğer maçları kontrol ederiz, pozisyonları kontrol ederiz. Nasıl çalıştıklarına bakarız. Bazı maçları canlı izleyip rapor yazarım, diğer maçlarda kilit pozisyonları izliyoruz, o pozisyonlara ilişkin raporları yazıyoruz. MHK başkanına rapor yazıyoruz. VAR hakemlerine seminerler vasıtasıyla geri bildirim veriyoruz ki onları geliştirelim. 3-4 ülkede VAR uzmanları var. Onlarla yakın ilişkideyiz. Portekiz'de, Yunanistan'da, İspanya'da, İtalya'da VAR uzmanları var. Bir hakem yaş haddinden emekli olunca VAR hakemi olup olmak istemediği sorulur, sakatlıktan dolayı kariyerini tamamlamış hakemler olur, onlara VAR hakemliği sorulur. Bunlar VAR uzmanlarıdır. Türkiye'de VAR yapan hakemler var ve bunun yanında VAR uzmanları var. Biz ekip olarak çalışıyoruz. VAR uzmanlarına da VAR yapan hakemlere de eğitim veriyoruz.

"KİMSE KİMSEYE GÜVENMİYOR"

"Bazı kulüpler, bazı eleştirilerde bulundular. Genç hakemler çalışmak iyi fikirdi diye düşünüldü. 1-2 yıl içinde yeterli deneyime sahip olamadığı, gerekli gelişimi sağlayamadıkları konusunda eleştiriler var. Başladıklarıyla aynı seviyedeler diye itirazlar var."

Joao Capela: Bu algıyla alakalı bir şey. Kulüplerin ve medyanın, taraftarların algısı farklı, bizim farklı. Hakemlerde gelişim görüyoruz. Genç hakemler büyümeli. Türkiye'de büyük maçlara atanıyorlar. Eski hakemlere güven yok çok fazla. İyi hakem olmadıklarından değil, başka sebeplerden. Biz elimizdeki ekibi geliştirmeye çalışıyoruz. Açık ve net şekilde tüm hakemler ilerleme kaydediyor. Herkes, her şey çok çabuk olsun istiyor. Sayın başkanımızın uhdesinde olan bir şey. Bizim görevimiz hakemleri eğitmek. Yönetimlerini sayın başkan yapıyor. Yüzde 10'dan 15'e birini çıkarıyorsanız, daha fazlası için daha fazla zamana ihtiyaç var. 2 günlük bir seminerimiz var. Harika sonuçlar aldık. Fiziksel eğitimler çok iyiydi. Derslere çok katılım gösterildi. Hakemler de daha iyi olmaya çalışıyor. Türkiye'de en çok gördüğüm şey şu, herkes birbirine güvensiz. Kimse kimseye güvenmiyor. Birbirimize güvenmeliyiz. Sonrasında nasıl iyileşiriz, geliştiririz diye düşünmeliyiz. Sadece hakemlerle alakalı değil. Güvenmezsek bir yere varamayız.

"HAKEMLER DAHA İYİ OLACAK"

Jouni Hyttia: Hakemlik, dünyanın en zor işlerinden biri. Dolayısıyla, bir durumla alakalı kendi fikrinizi beyan etmeniz çok kolay. Kameraları kullanıyoruz. Hakem dediğiniz bir maçta 200 karar verir, 200 düdük çalar. Her 20-25 saniyede 1 karar verir. Faul mü, penaltı mı, el mi, düdük çalacak mı çalmayacak mı sürekli bu kararı verir. Hakemlik eğitimine Türkiye'de çok büyük yatırım yapılıyor, maddi anlamda da çok büyük yatırım yapılıyor. Gelecek için bu insanları eğitmek adına para var ama sabır yok. Hakemler daha iyi olacak, onlara şans vermek lazım.

"HAKEMLER YALNIZ DEĞİL"

Joao Capela: Hakemler yalnız değil. Biz futbolda yalnız değiliz. Biz futbolun bir parçasıyız. Biz de parçasıysak herkes kazanır. Parçası değiliz dersek herkes kaybeder.

"O 3 YILI TÜRKİYE'DE ONLARA VERMEK LAZIM"

Jouni Hyttia: UEFA ile iletişimimiz var. Her hafta ve her ay onlarla konuşuyoruz. UEFA da uluslararası hakemlere çok yatırım yapıyor. FIFA listesinde ilk yılındaysa bir hakem, UEFA listesinde 3-5 sene içerisinde becerilerini geliştirip bir üst listeye çıkması lazım. UEFA 5 sene sonrasında onları elit kategoriye getirir becerileri gelişirse. O 3 yılı Türkiye'de de onlara vermek lazım. UEFA ilk senesinde olanları gözden çıkarmıyor.

"TFF ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYDU"

Joao Capela: Futbol takımları da genç oyuncuları sahaya sürebiliyor. Elimizde ne varsa onları kullanmalıyız. Bu Türk futboluyla alakalı. Hep beraber Türk futbolunu nasıl yukarı çekeriz. Finlandiya'da hakem hataları dışarıda değil içeride konuşulur. Futbolu taraftarlar için daha iyi hale getirir. Futbolun en önemli kısmı hakemler, kulüpler değil, taraftarlardır. Taraftar olmadan futbol olmaz. Futbolcular bile bunu söyledi. Biz taraftarlara izlenecek bir şey sunmak zorundayız. Bizim amacımız Türk futbolunu yukarı çekmek olmalı, bir tarafta da bahis meselesi var. TFF elini taşın altına koydu. Kulüpler, diğer paydaşlar ne yaptı? Bu TFF'nin adımıydı, çünkü pozitif futbol istiyor TFF. Herkes buna katkı yapmalı.

"TARTIŞILMAYAN HAKEM KARARI GÖRMEDİM"

Joao Capela: Hakem yönetimi böyle bir şey değil, hakemlerin yönetimi ona beceriler vermek, becerilerini geliştirmek, tüm maçlar için onları geliştirmek. Bu bizim değil MHK'nin görevi, MHK bunu harika yapıyor. Biz de hakemleri en iyi hale getirmeye çalışıyoruz. 20-30 sene deneyimi olan hakemlerden ibaret değiliz. Tüm düşüncelerin ayrıntılandırılması lazım. Sayın Başkan, ekibin başıdır. Hakem ekibinin başıdır. Şu hakem için en iyi zaman bu, bu maça çıkacak der. Bunu anlamak lazım. Hepimiz bir aradayız. Pozitif şekilde katkı yapmaya çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yaparak tarafsız ve tutarlı olmak için çalışıyoruz. Biz herkesi bu noktaya getirebilirsek Türk futbolu daha pozitif olacak, daha izlenir olacak umuyorum. Ben daha tartışılmayan hakem kararı görmedim. Hakem konuşmayı seviyoruz. Hakem kararlarını olumlu şekilde eleştirmeyi de seviyoruz. Negatif eleştiri yapar, kanıtınız da yoksa umurumuzda olmaz.

"BU POZİSYONDA PENALTI YOK"

Jouni Hyttia: Bu pozisyonda penaltı yok. El topa gitmiyor, el doğal konumda. Top, ele gidiyor.

"YUKARI SIÇRARKEN ELLERİ KULLANIRSINIZ"

Jouni Hyttia: Her iki oyuncu sıçradı top için. Burada üstten gelen top diyoruz, yüksekten gelip oyuncunun koluna çarptı. Elin hareketi, sıçramanın bir parçası. Yukarı sıçrarken elleri kullanırsınız.

"İYİ BİR VAR MÜDAHALESİ"

Joao Capela: Bazen pozisyonun hakeme baktığını görüyoruz, normal hızdaymış gibi görüyoruz. Kamera ağır çekim gösterir. Hakem gözünün ağır çekim fonksiyonu yok. Hakemin başının arkasında da kamera yok. Hakemin algısı burada sarı kart, sınır bir pozisyon görüyor belki ancak görüntüye baktıktan sonra ciddi bir faul var. Ayak doğrudan bacağa gidiyor. Bileğin üst kısmından vuruyor, bu aşırı güç kullanımı. İyi bir VAR müdahalesi. Hakem de doğru şekilde sarı kartı kırmızıya çevirdi.

"BU ÇOK AÇIK BİR SARI KART"

-Guendouzi'nin sarı kartı

Joao Capela: Bu çok açık bir sarı kart.

"AÇIKLAMASI YOK, BU HAKEMLİK HATASIDIR"

"Torreira kart görmeli miydi?"

Joao Capela: Bunun bir açıklaması yok. Hakem sarı kart vermeliydi. Sportmenlik dışı bir davranış var. Bu hakemlik hatasıdır.

"FIFA KILAVUZLARINI TAKİP EDİYORUZ"

Fenerbahçe'nin Samsunspor maçındaki 3. golü

Joao Capela: "Ofsayt pozisyonlarında çok açık ve net bir etki olması lazım. Burada tüm FIFA kılavuzlarını takip ediyoruz. Kaleci topa bakıyor, hücum oyuncusu kaleciden kaçıp diğer tarafa gidiyor."

"PENALTI YOK"

Galatasaray'ın Konyaspor maçında ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golü

Joao Capela: "Penaltı yok, kalecinin müdahalesi temiz. Açık bir şekilde penaltı yok. Bazı pozisyonların ne kadar zor olabileceğini görüyoruz. Açık bir temas var, savunma oyuncusu ve hücum oyuncusu arasında. Açık bir etki olarak görüldü. Savunma oyuncusuna açık bir temas ve etki var."

"KALECİYİ ETKİLEMİYOR"

Barış Alper'in golünde Osimhen'in kaldırdığı ayak ofsayt mı?

Joao Capela: "Bizim fikrimiz, Osimhen'in ayağı kalecinin görüşünü etkilemiyor. Kaleciyi etkilemiyor ve gol oluyor.

"KONTROLSÜZ BİR HAREKET"

Fenerbahçe - Samsunspor maçında Guendouzi'nin hareketi

Joao Capela: "Kontrolsüz bir hareket ve ayağa basma. Sarı kart. Oyuncu topa müdahale etmek istiyor ve ayağının üst kısmıyla rakibinin ayağına basıyor. Kontrolsüz hareket ve sarı kart."

"PENALTI ÇALINIRSA FUTBOLA İHANET"

Beşiktaş - Galatasaray derbisinde Barış Alper'in ceza alanında yerde kaldığı pozisyon

Joao Capela: "Uduokhai topla oynadı ve ardından Barış Alper'in ayağına bastı. Uduokhai topla oynadı. Her iki oyuncu da hem savunma oyuncusu hem de hücum oyuncusu yüksek hızla geldi. Barış Alper de dengesini kaybediyor, iki oyuncu çarpışıyor. Bize göre bu normal bir futbol teması. Penaltı yok burada. Topla oynama var ve futbol bir temas sporudur. Bunlara penaltı çalınırsa futbola ihanet edilir."

"SARI KART KARARI DOĞRU"

Leroy Sane'nin Asllani'ye müdahalesi

Joao Capela: "Bu sınırda bir pozisyon. Hakemin verdiği sarı kart doğru. Bu kıyaslamaları yapıp bunları anlatıyoruz. Buna benzer birçok farklı karar var. UEFA'nın böyle bir pozisyon için kararı var. Sınırda bir pozisyon.

Hakemin Sane'ye sarı kart kararı doğru."

"BU CİDDİ BİR FAUL"

Leroy Sane'nin Rıdvan'a müdahalesi sonrası gördüğü kırmızı kart

Joao Capela: "Çok güçlü ve adil olmayan bir temas var. Ortada top yok. Bu ciddi bir faul. Oyuncunun güvenliği ve sağlığı açısından da önemli. Sane bu kırmızı kartı kabul etti. Oyuncu isteyerek yaptı demiyoruz, isteyerek yapmadı ama bazen rakibin güvenliğini tehlikeye atabiliyoruz. Bu kırmızı kart. Ciddi bir faul."

"SPORTMENLİK DIŞI, SARI KART"

Osimhen'e ikinci sarı kart gösterilmeli mi?

Joao Capela: "Bazen oyuncu stadyum gürültüsünden hakem düdüğünü duymaz. Buradaki durumda her iki takımdan da oldu bu, hakemi maçı durdurdu, oyuncular bunu fark etti. Bu sportmenlik dışı bir hareket. Hakem düdüğü çaldıktan sonra Osimhen başını çevirip hakeme baktı ve ondan sonra topa vurdu. Bu sportmenlik dışı bir hareket olarak sarı karttır."