İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün! İşte son gelişmeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 19 Mart 2025'te başlatılan yolsuzluk soruşturmasına ilişkin açılan davada üçünü günde sanık savunmalarına devam edilecek. İlk savunma yapacak olan tutuklu sanık iş insanı Bulut Aydöner olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturmasına ilişkin açılan dava ikinci gününde devam etti. Tartışmalı başlayan ilk duruşmada mahkeme heyeti dün reddi hakim talebini reddetmişti. Dün görülen duruşmada önce avukatlara kimlik gösterme zorunluluğu, ardından da salonda sandalye tartışmaları yaşandı. Duruşmada söz alan Ekrem İmamoğlu ilk kez konuştu. Daha sonra sanık savunmalarına geçildi. İlk olarak Aykut Erdoğdu savunma yaptı. Duruşmanın ikinci günü sona erdi.

BULUT AYDÖNER HAKKINDAKİ SUÇLAMA Savcılığın tutuklama talebiyle hazırladığı sevk yazısında, Bulut Aydöner'in şüpheli Baki Aydöner'in kardeşi olduğu, şüpheli Serbülent Danış'ın ifadesine göre; Baki Aydöner'in Danış'a, İBB'den aldığı ihalelerdeki hak edişlerin geciktirilmemesi için "sistem"e aktarılması amacıyla belli bir ödeme yapması gerektiğini söylediği kaydedildi. Danış'ın ise nakit sıkışıklığı olduğunu ancak taşınmaz devri yapabileceğini söylediği, Bulut Aydöner adına kayıtlı şirkete Şile'deki iki ayrı taşınmazı farklı tarihlerde karşılıksız devrettiği ve böylece hak ediş ödemelerini eksiksiz aldığı belirtildi.

İKİNCİ DURUŞMADAN AYRINTILAR

"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 107'si tutuklu, 5'i "müşteki sanık" olmak üzere 407 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşması tamamlandı.

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki salonda görülen duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, tutuklu sanık eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu'nun savunması alındı.

Savunmasında, çantayla para taşıdığının iddia edildiğini belirten Erdoğdu, "6 sene önceki bir olay. Ben o zaman genel başkan yardımcısıyım, ekonomiden sorumluydum. 'İstanbul'un batık bir tesisi var, yeni teknoloji getireceğiz.' dediler. Bir mühendisti, adı Erdoğan Güven olabilir. Bir anlattılar, korkunç bir kamu yararı var." ifadelerini kullandı.

Erdoğdu, şöyle devam etti:

"Bu Beyefendi (Ekrem İmamoğlu'nu göstererek) cumhurbaşkanı adayı olmasaydı biz 400 kişi buraya gelir miydik? Gelmezdik. Türk yargı tarihinin en önemli davasının heyetisiniz. Biz sizden adalet bekliyoruz. 10 kere tutukluluk incelemesine çıktım, ben 'hakime hanım' diyemeden tutukluluğunuzun devamına karar verildi diyor. Siz Türk milleti adına karar vereceksiniz. Benim zaten yatarım yok, bana insan olarak bakın. Günah değil mi? Bugün döviz kurundan tutun, eğitim sistemine kadar her şey size bağlı. Hapishane de vatan toprağı. Bir sürü hastalığım var, milletvekiline kelepçe takmasınlar diye hastaneye gitmiyorum."

Hayatı boyunca rüşvetin yanından geçmediğini öne süren Erdoğdu, "AK Parti bizim düşmanımız değil. Onlar da bu vatanın evlatları. 3 günlük dünya, hapishanede zaman çok zor geçiyor. Bu dava milletimizin hayrına değil, şu ekonomiye bir bakın. Çok hazırlıksız bir savunma yaptım, teknik savunmayı avukatlarım yapacak. Sizden ricam buradan kaçacak kimse yok, anlıyorum baskıyı da hissediyorum ama kararınızla Türk milletinin kaderine imza atacaksınız." beyanında bulundu.

Mahkeme Başkanı, savunmasını tamamlayan Erdoğdu'ya, tutuksuz sanık Ertan Yıldız'ın iddialarını sordu.

Erdoğdu, bu iddiaları kabul etmediğini belirterek, "Hapisten çıkmak isteyen biri 12 bölümlük dizi yazar. Dediği her şey yanlış ve tutarsız. Beni arayacaklar 'Sana para getireceğim.' diyecekler. Ben de belediyede bir çanta para alacağım, olur mu öyle şey?" savunmasını yaptı.

Erdoğdu, 1 Haziran 2020'de sanık Serkan Aydın'dan 1 milyon 250 bin dolar aldığı iddiasına ilişkin de, "Serkan 4. derece kanser hastası. Canını kurtarmak için dediğinden başka bir şey düşünemiyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğdu'nun savunmasının ardından, aralarında eşi Tuba Torun Erdoğdu'nun da bulunduğu 3 avukatı beyanda bulundu.

SES VE GÖRÜNTÜ ALANLAR HAKKINDA SORUŞTURMA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 402 sanıklı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Silivri'de görülen duruşma sırasında görüntü ve ses kaydı aldığı belirlenen şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri kampüsünde yer alan 1 nolu duruşma salonunda yapılan yargılama sırasında ses ve görüntü kaydı alarak, sosyal medyada paylaşan şahıslar hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'soruşturma ve kovuşturma işlemleri sırasındaki ses veya görüntüleri yetkisiz olarak kayda alma' suçundan soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıkça, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne şüphelilerin tespitine yönelik talimat verildi.