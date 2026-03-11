Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından bayram ikramiyeleri ve emekli maaş ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Emeklilerin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarını yatırılacağını açıklayan Bakan Işıkhan, "Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

pic.twitter.com/FcsadEzutJ — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) March 11, 2026

Son olarak bayram ikramiyeleri 4 bin TL olarak yatırılmıştı. Bu yıl emekli bayram ikramiyesi için herhangi bir zam kararı alınmadı.