        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Emekli bayram ikramiyesi için tarih belli oldu

        Emekli bayram ikramiyesi için ödeme tarihi netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarını yatırılacak" dedi

        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 15:09
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından bayram ikramiyeleri ve emekli maaş ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

        Emeklilerin bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde 14 Mart ile 19 Mart tarihleri arasında banka hesaplarını yatırılacağını açıklayan Bakan Işıkhan, "Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

        Son olarak bayram ikramiyeleri 4 bin TL olarak yatırılmıştı. Bu yıl emekli bayram ikramiyesi için herhangi bir zam kararı alınmadı.

        Gaspçılar binaya merdiven dayayıp dehşet saçtı!

        İstanbul Kadıköy'de akıl lmaz bir gasp olayı yaşandı. Sabaha karşı bir evin balkonuna merdiven dayayıp çıkan gaspçılar dehşet saçtı. 

