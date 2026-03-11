Canlı
        Demet Şener ile Tolga Arman'dan birliktelikleri hakkında açıklama: Tam gaz devam ediyor

        Demet Şener ile Tolga Arman: Tam gaz devam ediyor

        2025'in Aralık ayında birlikteliklerine bir şans daha tanıyan Demet Şener ile Tolga Arman, Sarıyer'de görüntülendi. İkili, ilişkileri hakkındaki sorulara "Her şey yolunda, tam gaz devam ediyor" yanıtını verdi

        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 07:55
        "Tam gaz devam ediyor"

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; eski Türkiye Güzeli Demet Şener, 2025'in Eylül ayında ayrılıp, Aralık ayında barıştığı iş insanı sevgilisi Tolga Arman ile birlikte Sarıyer'de objektiflere yansıdı.

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şener, buluşmanın nedenini "Bir arkadaşımıza geldik" sözleriyle açıkladı.

        Ardından ilişkileri hakkındaki sorulara birlikte yanıt veren Demet Şener ile Tolga Arman, "Her şey yolunda, tam gaz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

