Ünlü isimler Galatasaray'ın galibiyetini kutladı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Karşılaşmanın tek golü ise 7. dakikada Mario Lemina'dan geldi. Galatasaray'ın galibiyeti sonrası ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından sevinçlerini paylaştı.