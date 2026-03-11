Canlı
        Ünlü isimler Galatasaray'ın galibiyetini kutladı - Magazin haberleri

        Ünlü isimler Galatasaray'ın galibiyetini kutladı

        Ünlü isimler, Galatasaray'ın Liverpool karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından sosyal medya hesaplarından sevinçlerini paylaştı

        Habertürk
        Giriş: 11.03.2026 - 00:25
        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında Liverpool ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılı ekip sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Karşılaşmanın tek golü ise 7. dakikada Mario Lemina'dan geldi. Galatasaray'ın galibiyeti sonrası ünlü isimler de sosyal medya hesaplarından sevinçlerini paylaştı.

        Kaan Mirac Sezen-Burak Berkay Akgül

        İbrahim Büyükak

        İbrahim Büyükak-Nurdan Beşen Büyükak

        Burak Yırtar-Yasemin Sakallıoğlu

        Şahan Gökbakar

        Ezgi Şenler

        Berk Atan

        Serkay Tütüncü

        Umut Oğuz

        Emre Altuğ

        Barış Falay

        Seçkin Özdemir

        Selin Yağcıoğlu

        Gül Onat

        Rüştü Onur Atilla

        #galatasaray
        #LİVERPOOL
