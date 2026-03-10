Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi: Nijeryalı yıldız duygulandı!

Tribünlerde ayrıca İngilizce pankartlar da açıldı. “We Are The Best Galatasaray” (Biz en iyisiyiz Galatasaray), “We Are Family And Family Is Everything” (Biz bir aileyiz ve aile her şeydir), “The World Met Hell Here” (Dünya cehennemle burada tanıştı), “Welcome to Hell” (Cehenneme hoş geldiniz) ve “You Are Alone in Sami Yen Hell” (Sami Yen cehenneminde yalnızsınız) ifadeleri yer aldı.