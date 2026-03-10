Canlı
        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi: Nijeryalı yıldız duygulandı!

        Galatasaray'dan Osimhen'e özel koreografi: Nijeryalı yıldız duygulandı!

        Galatasaraylı taraftarlar, Liverpool maçında Victor Osimhen için özel koreografi hazırladı. Osimhen, koreografi sonrası duygu dolu anlar yaşadı ve taraftara teşekkür etti

        Galatasaray taraftar grubu ultrAslan, UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında oynanan Galatasaray - Liverpool karşılaşması öncesinde Nijeryalı golcü Victor Osimhen için özel bir koreografi hazırladı.

        Mücadele öncesinde tribünlerdeki koltuklara bayrak ve kartonlar yerleştirilirken, sarı-kırmızılı taraftarlar görsel şovla yıldız futbolcuya büyük destek verdi.

        Koreografide Victor Osimhen’in hayat hikayesine gönderme yapan dikkat çekici bir tasarım yer aldı. Görselde Osimhen’in annesinin fotoğrafı bulunurken, yıldız golcünün sol elinde kendi çocukluk hali, sağ elinde ise çocuğu tasvir edildi.

        Tribünlerde ayrıca İngilizce pankartlar da açıldı. “We Are The Best Galatasaray” (Biz en iyisiyiz Galatasaray), “We Are Family And Family Is Everything” (Biz bir aileyiz ve aile her şeydir), “The World Met Hell Here” (Dünya cehennemle burada tanıştı), “Welcome to Hell” (Cehenneme hoş geldiniz) ve “You Are Alone in Sami Yen Hell” (Sami Yen cehenneminde yalnızsınız) ifadeleri yer aldı.

        Statta çalınan “Çocukluk aşkımsın” marşına ise binlerce taraftar hep bir ağızdan eşlik etti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, yaptıkları koreografi ve tezahüratlarla Victor Osimhen’e büyük destek verdi.

        Nijeryalı golcü de koreografi sonrası duygu dolu anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

