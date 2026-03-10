Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor

COVID-19 pandemisinde geliştirdiği mRNA tabanlı aşıyla dünya çapında tanınan Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’in kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci, yeni bir biyoteknoloji girişimi kurmak için şirketten ayrılıyor.

BioNTech tarafından yapılan açıklamaya göre, Uğur Şahin ve Özlem Türeci, yıl sonuna kadar yeni şirkete geçeceklerini duyurdu.

Mevcut şirket, yeni girişimi desteklemek amacıyla bazı haklarını ve mRNA teknolojilerini devredecek; bunun karşılığında azınlık hissesi ile gelecekte kilometre taşı ödemeleri ve telif gelirleri alacak.

YENİLİK PEŞİNDE KOŞMAYI TERCİH ETTİLER

Uğur Şahin verdiği bir röportajda, kendisi ve eşinin özünde bilim insanı olduklarını ve büyük bir biyofarmasötik şirketi yönetmektense enerjilerini yenilik peşinde koşmaya ayırmayı tercih ettiklerini söyledi.

Şahin, “BioNTech artık hız, uygulama, ticarileştirme ve sanayileşme gibi konuların daha belirleyici olduğu bir döneme giriyor. Bu zaman alan bir süreç ve bunu yapmayı gerçekten seven yöneticiler de var" dedi.

ÜÇÜNCÜ BİYOTEKNOLOJİ GİRİŞİMİ OLACAK

Yeni şirket, Şahin ve Türeci’nin kurduğu üçüncü biyoteknoloji girişimi olacak. Çift daha önce 2001’de Ganymed Pharmaceuticals’ı, 2008’de ise BioNTech’i kurmuştu.

BioNTech, pandemi sırasında Pfizer ile iş birliği yaparak aşı geliştirmeye yöneldi. Şirket şimdi aşı satışlarından elde ettiği milyarlarca dolarlık geliri ilk kanser tedavisini piyasaya sürmek için kullanıyor.

Şirket, Sahin’in kuracağı yeni firmayla kombinasyon tedavileri geliştirme konusunda çalışmaya devam edecek. Ayrılığın 2026 ortasına kadar tamamlanması bekleniyor.