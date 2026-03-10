Canlı
        Haberler Dünyadan Prenses Kate Middleton ve Prens William'ın kraliyet ailesiyle geleneksel kutlamasını Andrew protestosu gölgeledi

        Kraliyetin geleneksel kutlamasını Andrew protestosu gölgeledi

        Prenses Kate Middleton ve Prens William ile birlikte kraliyet ailesi üyeleri, ünvanlarını kaybeden Andrew skandalından sonra en büyük kraliyet etkinliğinde buluştu. İçeride kutlama, dışarıda ise monarşi karşıtlarının Andrew protestoları vardı

        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 12:00
        İçeride kutlama, dışarıda protesto

        Kraliyet ailesi, prens ünvanını kaybeden Andrew'un gözaltında sorgulanmasından bu yana düzenlenen en büyük kraliyet buluşmasında bir araya geldi.

        Prenses Kate Middleton ve Prens William, Epstein bağlantısı nedeniyle kraliyette büyük bir çalkantıya yol açan Andrew olayının ardından, kraliyet ailesinin en büyük halka açık buluşmasında Kral Charles'a desteklerini gösterdi.

        Galler Prensi ve Prensesi, Nisan 2011'deki düğünlerinin yapıldığı yer olan Londra'daki Westminster Abbey'de düzenlenen yıllık İngiliz Milletler Topluluğu Günü törenine katıldı. Kraliyet çifti, birbiriyle uyumlu lacivert kıyafetler giymeyi tercih etti.

        44 yaşındaki Prenses Kate, 1980'ler esintili, omuz vatkaları ve pileli etek detayına sahip, Catherine Walker tasarımı elbisesiyle beğeni topladı. Prenses, Susan Capan imzalı inci kolye ve bir zamanlar Kraliçe II. Elizabeth'e ait olan Bahreyn inci damla küpelerini taktı. Kraliçe, bu küpeleri 1947'deki düğün gününde kullanmıştı.

        İçeride kraliyet ailesi üyeleri birbirlerine sıcak selamlar gönderirken, dışarıda da monarşi karşıtı protestocular, Andrew'un skandallarına gönderme yapan pankartlarla seslerini duyurmaya çalıştı. Kral Charles'ın cinsel tacizle suçlanan ve Epstein bağlantısı nedeniyle dışlanan kardeşi Andrew'un, Epstein belgelerinden çıkan fotoğraflarını taşıyan protestocular, "Charles, ne saklıyorsun?", "Ne biliyordun?" yazan dövizler taşıdı.

        Önceki yıllarda Andrew Mountbatten-Windsor da İngiliz Milletler Topluluğu Günü etkinliğine katılıyordu. Ancak 2019'da hükümlü cinsel suçlu Jeffrey Epstein ile olan bağlantıları nedeniyle kraliyet görevlerinden çekildikten sonra, pek çok resmi kraliyet etkinliğine katılmadı. Bununla birlikte, cenazeler ve bayramlarda kilise gezileri gibi aile etkinliklerinde kraliyet ailesine eşlik etmeye devam etti.

        Ekim 2025'te Kral Charles, Andrew'un kraliyet ünvanlarını geri aldı, uzun yıllardır yaşadığı Royal Lodge'daki evden de taşınmasını istedi. Ardından 19 Şubat'ta, 66'ıncı doğum gününde, kraliyet ailesinin Norfolk'taki Sandringham malikanesinde bulunan geçici ikametgahı Wood Farm'da, kamu görevinde usulsüzlük iddiaları nedeniyle Andrew gözaltına alındı.

        İngiltere'nin ticaret elçisi olduğu dönemde, gizli ticari belgeleri Epstein'e ilettiği iddiasıyla kamu görevini kötüye kullanmakla suçlanan Andrew, hâlâ yargılanıyor. Suçlu bulunması halinde, ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

        Andrew ayrıca, Epstein aracılığıyla, Virginia Giuffre ile henüz reşit değilken cinsel ilişkiye girmekle suçlanmıştı. Andrew iddiaları reddetse de Giuffre ile mahkeme dışında anlaşıp yüklü bir tazminat ödemişti.

