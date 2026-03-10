Canlı
        Ivana Sert oğlu Ateş ile Dubai'den Türkiye'ye döndü

        Ivana Sert oğlu Ateş ile Dubai'den Türkiye'ye döndü

        Oğlu Ateş Sert ile birlikte Dubai'de bulunan Ivana Sert, uçak seferlerinin iptal olması nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kaldıklarını açıklamıştı. Ünlü modacı, Türkiye'ye döndüklerini duyurdu

        Giriş: 10.03.2026 - 08:18
        "Hayatımızın en zor günlerinden geçtik"
        ABD, İsrail ve İran arasında yaşanan savaş Dubai'ye de sıçramıştı. İran'ın füzeleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine de düşmüştü.

        Oğlu Ateş Sert ile birlikte Dubai'de bulunan Ivana Sert, uçak seferlerinin iptal olması nedeniyle bölgede mahsur kaldıklarını açıklamıştı. Ünlü modacı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında Türkiye'ye döndüklerini duyurdu.

        "GÜNLERCE MAHSUR KALDIK"

        Sert, "Oğlumla birlikte hayatımızın en zor günlerinden geçtik. Savaşın gölgesinde Dubai'de günlerce mahsur kaldık. İçimdeki korkuyu ona hissettirmemek için güçlü durdum. Çünkü kalbimde biliyordum ki Allah bizi yalnız bırakmaz. Her an onun korumasını ve umudunu hissettim. Şükürler olsun, oğlumla birlikte ülkeme döndüm" ifadelerini kullandı.

