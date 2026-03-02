Ivana Sert Dubai'den seslendi: Bomba sesleri duymak kolay değil

Cumartesi sabahı ABD ve İsrail, İran'a yönelik ortak saldırıda bulunmuştu. İki ülke, başkent Tahran başta olmak üzere çok sayıda kente saldırırken; İran da bölgedeki ABD üslerine ve İsrail'e yönelik saldırılar gerçekleştirmişti. ABD-İsrail saldırısına misilleme yapan İran'ın füzeleri Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine düşmüştü.

Yurdal Sert ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kayon Ateş Sert ile Dubai'de bulunan modacı Ivana Sert, yaşadığı korku dolu anları sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.

REKLAM

Ivana Sert, oğlu ile birlikte olayın başladığı akşam İstanbul'a döneceklerini ancak atılan füzeler nedeniyle bulundukları bölgede mahsur kaldıklarını söyledi.

Ivana Sert ve oğlu Kayon Ateş Sert

"ANORMAL GÜNLER YAŞIYORUZ"

Uçuşları iptal olan Ivana Sert, "Anormal günler yaşıyoruz. Sürekli alarmlar çalıyor. Korkutucu... Tam ülkemize döneceğimiz gün uçaklar iptal oldu. Bir an önce Türkiye'ye gelmek istiyoruz" dedi.

"BOMBA SESLERİ DUYMAK İYİ BİR ŞEY DEĞİL"

Ivana Sert, daha sonra sözlerini şu ifadelerle sürdürdü: Biz iyiyiz, Ateş ile hâlâ buradayız. Tabii ki korktuk, roket sesleri duymak, bomba sesleri duymak iyi bir şey değil, kolay değil. Şu an her şey yolunda gibi duruyor. Sakinleşiyor gibi görünüyor ortam. Buradakilere tavsiyem; sokaklara çok çıkmayın. Yarından sonra bence her şey normale dönecek.