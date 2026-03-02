Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Jane Fonda'dan Donald Trump'a: Dengesiz bir adam

        Jane Fonda'dan Donald Trump'a: Dengesiz bir adam

        Yıllardır savaş karşıtı tutumuyla tanınan Oscar'lı oyuncu Jane Fonda, ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı sonrası sokak protestolarına katıldı. Aktivist sanatçı, Trump'ı "üzgün, dengesiz bir adam" olarak nitelendirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2026 - 10:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Dengesiz bir adam"

        Jane Fonda, yıllar içinde hep oyunculuğu kadar aktivistliği ile de ön plana çıktı. 1972'de Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye yaptığı bir ziyarette, Kuzey Vietnam uçaksavar topunun üzerinde otururken fotoğrafı çekildikten sonra 'Hanoi Jane' lakabını almıştı. Vietnam Savaşı döneminde hep barış vurgusu yapan ve bu tarihi olay nedeniyle ABD'yi alenen eleştiren sanatçı, şimdi de Donald Trump'a, İran saldırıları nedeniyle tepki gösterdi. Trump'ı kınarken, onu "üzgün, dengesiz bir adam" olarak nitelendirdi.

        Trump hakkındaki eleştirel görüşlerini dile getirmekten çekinmeyen 88 yaşındaki oyuncu, önceki gün ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen savaş karşıtı protestoda yüzlerce kişiye hitap etti. ABD'nin İran'a düzenlediği ve İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i öldüren askeri saldırısından kısa süre sonra protesto gösterisine katılan Fonda, "Amerika Birleşik Devletleri halkı, Trump yönetimine şunu söylemek için burada: Bu savaşı bizim adımıza yürütebilirsiniz, ancak bizim rızamızla değil" ifadesini kullandı.

        REKLAM

        "Şu anda anne babalar çocuklarını enkazdan çıkarıyorlar!" diye bağıran Fonda, "İran'a karşı yürütülen bu tehlikeli ve akıl almaz savaş, uluslararası hukuku ve anayasamızı ihlal etmekle kalmıyor, aynı zamanda ABD askerleri de dahil olmak üzere birçok insanın hayatını kaybedeceği, geniş çaplı bir savaşa dönüşme riski taşıyor" dedi.

        Jane Fonda, 1970'li yıllarda savaş sırasında Vietnam'ı ziyaret etti
        Jane Fonda, 1970'li yıllarda savaş sırasında Vietnam'ı ziyaret etti

        "Bu yine yanlış bilgilere dayalı bir savaş ve ister istemez Vietnam Savaşı'nı hatırlıyorum" diyen sanatçı, "Tarih kitaplarında yazılı olmasa da, Amerikan savaş karşıtı hareketinin o savaşın sona ermesinde büyük payı vardı" diye ekledi.

        Fonda ayrıca, "Trump üzgün, dengesiz bir adam. Birçok cephede savaş halinde. Demokrasiye karşı savaş açmış durumda. Bu, anayasal haklarımıza, özellikle de Birinci Değişiklik hakkımız olan ifade özgürlüğüne ve toplanma özgürlüğüne karşı bir savaştır" ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dubai'de patlama sesleri

        Kuveyt Uluslararası Havalimanı, dron ile hedef alınırken, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde patlama sesleri duyuldu. BAE Savunma Bakanlığı, İran'a ait dron ve füze saldırısının önlendiğini bildirdi. Dubai'de 4 kişinin yaralandığı bildirilirken, kentin dron ile hedef alındığı aktarıldı. Ku...
        #Jane Fonda
        #iran saldırısı
        #Donald Trump
        #protesto
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'ı kim yönetecek?
        İran'ı kim yönetecek?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        ABD İran'a saldırıları bir hafta erteledi mi?
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran'dan ABD'ye mesaj: Müzakere etmeyeceğiz
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İran, Körfez ülkelerindeki hedeflere saldırıları sürdürüyor
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        İsrail-ABD-İran hattında son durum!
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        Altın ve gümüş fiyatları arttı
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu
        3 gümrük kapısında günübirlik yolcu geçişleri karşılıklı olarak durduruldu
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Küresel petrol fiyatları yükseldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran diplomasisi
        Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
        Trump: İran'a saldırılar 4 hafta sürebilir
        Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler
        Merkez Bankası'ndan kur dalgalanmalarına karşı önlemler
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        İki kişiyi öldürmüş sırra kadem basmıştı!
        Aşıklar yurda döndü
        Aşıklar yurda döndü
        Penaltı verilmeli miydi?
        Penaltı verilmeli miydi?
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        Sürücüler dikkat! Dudak uçuklatan trafik cezası!
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        2 - 8 Mart haftalık burç yorumları
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor
        "Tedavide sarsıldığım anlar oldu"
        "Tedavide sarsıldığım anlar oldu"
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        Domates yedikten sonra bu belirtilere dikkat!
        İşçiler için beyanname süresi başladı
        İşçiler için beyanname süresi başladı