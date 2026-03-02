Jane Fonda'dan Donald Trump'a: Dengesiz bir adam

Jane Fonda, yıllar içinde hep oyunculuğu kadar aktivistliği ile de ön plana çıktı. 1972'de Vietnam'ın başkenti Hanoi'ye yaptığı bir ziyarette, Kuzey Vietnam uçaksavar topunun üzerinde otururken fotoğrafı çekildikten sonra 'Hanoi Jane' lakabını almıştı. Vietnam Savaşı döneminde hep barış vurgusu yapan ve bu tarihi olay nedeniyle ABD'yi alenen eleştiren sanatçı, şimdi de Donald Trump'a, İran saldırıları nedeniyle tepki gösterdi. Trump'ı kınarken, onu "üzgün, dengesiz bir adam" olarak nitelendirdi.

Trump hakkındaki eleştirel görüşlerini dile getirmekten çekinmeyen 88 yaşındaki oyuncu, önceki gün ABD'nin Los Angeles şehrinde düzenlenen savaş karşıtı protestoda yüzlerce kişiye hitap etti. ABD'nin İran'a düzenlediği ve İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i öldüren askeri saldırısından kısa süre sonra protesto gösterisine katılan Fonda, "Amerika Birleşik Devletleri halkı, Trump yönetimine şunu söylemek için burada: Bu savaşı bizim adımıza yürütebilirsiniz, ancak bizim rızamızla değil" ifadesini kullandı.

"Şu anda anne babalar çocuklarını enkazdan çıkarıyorlar!" diye bağıran Fonda, "İran'a karşı yürütülen bu tehlikeli ve akıl almaz savaş, uluslararası hukuku ve anayasamızı ihlal etmekle kalmıyor, aynı zamanda ABD askerleri de dahil olmak üzere birçok insanın hayatını kaybedeceği, geniş çaplı bir savaşa dönüşme riski taşıyor" dedi.