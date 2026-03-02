Canlı
        Chery'nin 'Omoda ve Jaecoo'su birleşti, gözler yatırım kararında

        Chery'nin 'Omoda ve Jaecoo'su birleşti, gözler yatırım kararında

        Chery Grubu'nun küresel stratejisinde kritik öneme sahip Omoda ve Jaecoo markaları, Türkiye'de çift marka stratejisiyle birleşerek Mart ayında 33 bayi ile faaliyetlerine başlıyor. Şirket, D-SUV segmentinde yer alan Omoda 7 modelini de Mart ayında satışa sunmayı hedefliyor. Markanın gelecek hedefleri ile konuşan Omoda & Jaecoo Türkiye Başkan Yardımcısı Emre Özocak, Türkiye yatırımı ile ilgili görüşmelerin devam ettiğini belirterek, "Türkiye'de yatırım yapmak çok stratejik bir karar. Uygun koşullar sağlandığında devletin gösterdiği lokasyonlarda, Türk toplumuna hizmet edebilecek şekilde yatırımlar yapıp ilerlenir. Uygun bir yerde yatırım koşulları sağlanırsa neden olmasın" dedi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

        Giriş: 02.03.2026 - 07:00 Güncelleme:
        Chery yatırımında görüşmeler sürüyor

        Chery bünyesinde faaliyet gösteren Omoda ve Jaecoo, Türkiye’deki çift marka stratejik birleşmesini tamamladı. Bu birleşmenin, markanın küresel stratejisinde kritik bir adım olmasının yanı sıra aynı zamanda Türkiye pazarına yönelik uzun vadeli bir taahhüdü de temsil ettiği kaydedildi.

        Bu birleşme ile ilgili geçtiğimiz hafta düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Omoda & Jaecoo Türkiye Başkan Yardımcısı Emre Özocak, Chery Grubu'nun Türkiye’de 3 yıllık bir yolculuğu olduğunu kaydetti.

        Özocak, "Çin’in global çaptaki en büyük üreticisi, ihracatçısıyız dış pazarlara ürün gönderiyoruz. Omoda markasıyla Türkiye’deki 3’üncü açılımımızı yapmış oluyoruz, Chery, Jaecoo ve Omoda. Ama bu açılımı yaparken Omoda ve Jaecoo birleşerek devam ediyorlar. İki farklı müşteri kitlesine hitap etmek üzere tek çatı altında birleştirilmiş bir marka stratejisi izliyoruz" dedi.

        Omoda|Jaecoo markasının Mart ayında 33 bayi ile faaliyete geçeceğini de aktaran Özocak, "Bu 33 bayi ile Türkiye’de yüzde 80’in üzerinde bir kapsama alanı sağlamış bulunuyoruz. Her bayimizin zaten yetkili servisi olduğu için servis kapsama alanımız da yüzde 80’in üzerinde. Jaecoo 7 kendi içerisinde bir miktar daha genişleyecek, Omoda ailesi de iki ayrı modelle mart ayı itibarıyla showroom’larda yerini alıyor olacak" bilgilerini paylaştı.

        Omoda & Jaecoo Türkiye Başkan Yardımcısı Emre Özocak
        Omoda & Jaecoo Türkiye Başkan Yardımcısı Emre Özocak

        Türkiye yollarında 10 bin adet Jaecoo marka otomobil bulunduğunu da belirten Özocak, "Şimdi Omoda ile beraber bu yolculuğu daha da büyüterek devam edeceğiz. Jaecoo markası için 2025'teki satışların altına inmemeyi hedefliyoruz. Omoda 5 kendi kanıtlamış bir ürün. Omoda 7 oldukça iyi donanımla pazarda iyi bir yere yerleşecek. Özellikle D SUV kategorisinde. Fiyatlandırma çalışmalarımız Mart ayında sonlanacak. Son dokunuşları yapıp, ürünü tüketiciyle buluşturacağız" dedi.

        TÜRKİYE'YE UYGUN İKİ MODEL VAR

        Chery geçtiğimiz yıl 'Chery' ismini grup ismi olarak belirledi. Chery Grubu altında da 6 tane global marka tanımlandı. Omoda|Jaecoo, Lepas, iCAUR Exeed, Luxeed markaları ile grubun geçen yıl toplam satışları 2.8 milyon adede çıktı.

        Grubun elindeki diğer marka ve modellerin geçmiş dönemlerde Türkiye'ye geleceği açıklanmış, fakat farklı nedenlerle bu gerçekleşmemişti.

        Bu konuda net bilgiler veren Omoda & Jaecoo Türkiye Başkan Yardımcısı Emre Özocak, "Takdir edersiniz ülke ekonomilerine ve ülke ekonomik koşullarına uyum sağlamamız gerekiyor. Türkiye regülasyonuna da şu anda uyum sağlayabilen ürünümüz içten yanmalı motor teknolojisi ve bu teknolojiyle elimizde şu an Omoda 5 ve Omoda 7 bulunmakta. iCAUR, Lepas, Exceed, bu markaların hepsi Türk tüketicisine hitap eden markalar. Uygun koşullar sağlandığı anda Türk tüketicisi için en optimum model, en optimum araç, en optimum fiyattaki ürün burada olacaktır" ifadelerini kullandı.

        YATIRIM İÇİN GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

        Hatırlanacak olursa, Mart 2025'te Chery'nin Samsun'da yıllık 200 bin araç kapasiteli bir üretim tesisi kuracağı ve bu kapsamda 1 milyar dolarlık yatırım yapacağı açıklanmıştı. Fakat aradan geçen sürede henüz somut bir gelişme yaşanmadı.

        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi
        Chery'den İngiltere'de üretim hamlesi

        Yatırım konusunda görüşmelerin devam ettiğini bildiren Özocak, "Görüşmelerimiz devam ediyor. Çinli bir yatırımcı olarak Türkiye'de yatırım yapmak tabii ki çok stratejik bir karar. Uygun koşullar sağlandığında devletin gösterdiği lokasyonlarda, Türk toplumuna hizmet edebilecek şekilde yatırımlar yapıp ilerlenir. Uygun bir yerde yatırım koşulları sağlanırsa neden olmasın? Gelsin Chery Grup burada üretimini yapsın, Türkiye'de satsın, Orta Doğu'ya da satsın, Avrupa'ya da satsın. Bu tamamen stratejik bir konu. Biz Chery Grup olarak zaten devlet ortaklığı olan bir firma olduğumuzdan dolayı devletler kapsamında ilerleniyor. Bizim üstümüz seviyede konular" dedi.

        EN HIZLI BÜYÜYEN MARKA OLDU

        Ağustos 2024’te Türkiye pazarına giriş yapan Jaecoo, kendini premium şehirli off-road segmentinde konumlandırıyor. Omoda ise geleceğe dönük tasarım, moda ve teknoloji odağında konumlanıyor.

        Nisan 2023’te global lansmanını gerçekleştiren marka; Omoda 5 ve Jaecoo 7 gibi ana modelleriyle birçok yurt dışı pazara giriş yaptı. 2024’te ise İspanya, Polonya, İtalya ve İngiltere başta olmak üzere kilit Avrupa pazarlarında faaliyete geçerek uluslararasılaşma sürecini hızlandırdı.

        Ekim 2025’te global toplam satışlar 600 bin adedi aşarak Omoda & Jaecoo’yu dünyanın en hızlı büyüyen otomotiv markası konumuna taşıdı. 2026 yılında marka, 60’tan fazla ülke ve bölgede faaliyet göstermeyi hedefleyerek küresel varlığını daha da güçlendirmeyi planlıyor.

        Omoda & Jaecoo, bugüne kadar toplamda 570 bin adetlik toplam satış hacmine ulaştı.

