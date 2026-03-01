Canlı
        İran: Her türlü ciddi çabaya açığız

        İran: Her türlü ciddi çabaya açığız

        İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin tırmanmayı durdurmaya ve istikrarı yeniden sağlamaya katkıda bulunacak her türlü ciddi çabaya açık olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 20:20 Güncelleme:
        İran: Her türlü ciddi çabaya açığız

        Umman Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Erakçi, Ummanlı mevkiadışı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile telefonda görüştü.

        İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Umman'ın yapıcı rolü ile mevcut krizi sakinleştirmek, diyalog ve müzakere yoluna geri dönmek için sürdürdüğü diplomatik çabalardan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

        ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıların bölgedeki gerilimi artırdığını vurgulayan Erakçi, İran'ın barış çağrısında bulunan tutumuna dikkati çekti.

        Erakçi'nin İran tarafının tırmanmayı durdurmaya ve istikrarı yeniden sağlamaya katkıda bulunacak her türlü ciddi çabaya açık olduğunu söylediği aktarıldı.

        Umman Dışişleri Bakanı Busaidi de mevcut çatışmanın diplomatik yollarla tüm tarafların meşru taleplerini karşılayacak şekilde çözülmesi için ateşkes ve müzakereye geri dönülmesi çağrısını yineledi.

        Busaidi, İran'a itidalli davranmaya ve iyi komşuluk ilişkilerini zedeleyebilecek her türlü eylemden kaçınma çağrısı yaptı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

