        Haberler Gündem İçişleri Bakanlığı'ndan Sınır Güvenliği Toplantısı

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında Sınır Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, hudut güvenliğinin en üst seviyede muhafazası, düzensiz göç hareketliliğine karşı alınacak ilave tedbirler, kriz durumlarında uygulanacak senaryolar, acil eylem planları ele alındı

        Giriş: 01.03.2026 - 19:18
        İçişleri Bakanlığı'nın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, toplantıda, bölgede yaşanan ve küresel ölçekte etkileri hissedilen gelişmelerin kapsamlı bir şekilde ele alındığı belirtildi.

        Toplantıda, hudut güvenliğinin en üst seviyede muhafazası, düzensiz göç hareketliliğine karşı alınacak ilave tedbirler, kriz durumlarında uygulanacak senaryolar, acil eylem planları ile ilgili kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve sahadaki kapasitenin artırılması başlıklarının detaylı olarak değerlendirildiği vurgulanan açıklamada, şunları kaydedildi:

        "Sayın Bakanımız, Türkiye'nin sınır güvenliği, kamu düzeni ve göç yönetimi konularında tavizsiz bir duruş sergilediğini vurgulayarak, gelişmelerin anbean takip edildiğini ve tüm birimlerin teyakkuz halinde görevini sürdürdüğünü ifade etti. Toplantıya, Van Valisi Ozan Balcı, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan ve Ağrı Valisi Önder Bozkurt video konferans sistemi ile katıldı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı temsilcileri de toplantıda hazır bulundu. İçişleri Bakanlığı olarak kamu düzeninin korunması ve sınır güvenliği konusunda tüm birimlerimizle yüksek kapasite ve koordinasyon içinde kararlı bir biçimde çalışmaya devam ediyoruz."

