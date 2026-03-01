ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik başlattığı operasyon kripto para piyasalarında büyük dalgalanmaya yol açıyor.

Dün, söz konusu operasyonun başlamasıyla riskli varlıklardan kaçış da başladı. Bunun sonucu olarak Bitcoin 65.993 dolardan 63 bin dolara kadar geriledi.

Ancak İran dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesi savaşın tahmin edilenden kısa sürebileceği beklentisini artırdı. Bunun sonucu olarak Bitcoin bu sabah kısa süreliğine 68 bin doların üzerini gördü. Daha sonra 66.850 dolara çekilse de son 24 saatte yüzde 4.4 yükseldi.

Benzer şekilde dün 1.837 dolara kadar gerileyen Ethereum da sabah yeniden 2.050 doları gördü, ardından kazanımlarının bir kısmını 1.990 dolara düştü. Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto parada günlük yükseliş yüzde 7.5'i buldu.

Analistler haber akışı sebebiyle kripto paralarda büyük oynaklığın devam ettiği yönünde uyarıda bulunurken 66.124 doların Bitcoin için kritik bir destek noktası olduğuna dikkat çekti.