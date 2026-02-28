Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Hangar İstanbul'da partisinin İl Teşkilatı İftar Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, komşumuz İran’a yönelik Netanyahu’nun kışkırtmalarıyla başlayan ABD-İsrail saldırılarının derin üzüntü ve endişe yarattığını belirterek, uzun süredir anlaşmazlıkların diyalogla çözümü için ciddi emek verdiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sabahki saldırıların İran’ın egemenliğini ihlal ettiğini ve dost İran halkının huzurunu hedef aldığını ifade ederken, her ne sebeple olursa olsun Körfez’deki kardeş ülkelere yönelik İran’ın füze ve SİHA saldırılarını da kabul edilemez bulduklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, taraflar arasındaki güven bunalımının aşılamaması ve İsrail’in süreci zehirleme girişimleri nedeniyle istenen neticenin alınamadığını, sağduyu ve aklıselim hâkim olmaz, diplomasiye alan açılmazsa bölgenin ateş çemberine sürüklenebileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha fazla kanın akmaması için başta İslam dünyası olmak üzere tüm aktörleri acilen harekete geçmeye çağırdı; Türkiye’nin ülke ve millet güvenliğini önceleyen bir yaklaşımla süreci yöneteceğini, önce ateşkesin tesisi ardından müzakereye dönüş için diplomatik çabaları hızlandıracaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hudut ve hava sahası güvenliğinde sorun bulunmadığını, TSK, jandarma, polis ve istihbaratın gerekli tedbirleri en üst seviyede aldığını kaydederken, Türkiye’nin sorunların suhuletle çözümü için üzerine düşeni yapmayı sürdüreceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Şubat’ın geride dev bir enkaz bıraktığını; ekonomik, sosyal ve bireysel düzeyde ağır travmalar doğurduğunu, hesaplamalara göre Türkiye’yi 381 milyar dolar zarara uğrattığını hatırlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün üniversiteler ve yargının siyaset mühendisliği yerine asli vazifelerine odaklandığını, birkaç şuursuzun yayımladığı bildirilerle toplumda nifak çıkarma çabalarına rağmen milletin “gerici, mürteci, takunyalı, çarşaflı, sakallı” diye aşağılandığı; inancından dolayı tahkir edildiği günlerin geride kaldığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle: Ramazan ayında 86 milyon vatandaşımızla kucaklaşırken gönül ve kültür coğrafyamızdaki kardeşlerimizi de elbette unutmuyoruz. Bir taraftan Pakistan-Afganistan bir taraftan İran-Körfez arasındaki savaşlar unutulur gibi değil. Bunların hepsinin de altında neler yattığı malumunuz, mâlumunuz. Diyanet Vakfı, TİKA, Kızılay, insani yardım kuruluşlarımız seferberlik ruhuyla yardım elini mazlum ve mağdurlara ulaştırıyor. "İFTAR SOFRALARINDA HAMDOLSUN TÜRKİYE İÇİN DUALAR EDİLİYOR" Gazze, Sudan, Somali, Arakan ve daha pek çok yerde milletimizin katkılarıyla kurulan iftar sofralarında hamdolsun Türkiye için dualar ediliyor. Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyalarının farklı yerlerinde Ramazan'ı buruk kalple karşılayan kardeşlerimize dayanışma mesajlarımızı gönderiyorum. REKLAM Bu kahramanca mücadelenin er ya da geç kalıcı zaferle taçlanacağına yürekten inanıyorum. Milletimizin her bir ferdinden mazlum ve mağdur kardeşlerini hem dualarını hem de yardım çalışmalarında unutmamalarını özellikle rica ediyorum. "ÜZÜNTÜ VE ENDİŞE DUYUYORUZ" Türkiye olarak bu mübarek günlerde bölgemizde ve İslam dünyasında huzur, barış ve istikrar ortamının hakim olması için çalışırken Netanyahu'nun kışkırtmalarıyla ABD-İsrail saldırılarından derin üzüntü ve endişe duyuyoruz. Suriye özellikle bu süre içerisinde sayın Trump ve sayın Pezeşkiyan'la görüşmeler yaptım. Bölgemizdeki başka ülkeler de ellerinden geleni yaptı. Taraflar arasındaki güven bunalımı aşılamadı, İsrail'in süreci zehirleme çalışmaları devam ettiği için istenen netice alınamadı.

İnşallah bu hassas süreci başarıyla yöneteceğiz. Eş zamanlı olarak önce ateşkesin tesisi ardından müzakere masasına dönülmesi için diplomatik çabalarımızı hızlandıracağız. Devlet ve millet olarak bölgedeki tüm kardeş halkların yanında olmaya devam edeceğiz. "28 ŞUBAT DEVASA BİR ENKAZ YIĞINI BIRAKMIŞTIR" 28 Şubat postmodern darbesinin üzerinden tam 29 sene geçti. Postmodern darbe olarak nitelenen 28 Şubat müdahalesi 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül'ün yeni bir halkasıdır. Darbeler silsilesinin devamıdır. Öne sürülen bahaneler ve kullanılan araçlar değişse de daha önceki tüm darbelerde olduğu gibi hedef değişmemiş, hedef demokrasi ve milletin tercihi olmuştur. 28 Şubat devasa bir enkaz yığını bırakmıştır. Bilhassa Türk demokrasisi ve Türkiye ekonomisi telafisi yıllar sürecek çok ağır yaralar almıştır. Yapılan hesaplamalar 28 Şubat müdahalesinin Türkiye'yi 381 milyar dolar zarara uğrattığını ortaya koyuyor. Yüzbinlerce insanımız inançlarından, görüşlerinden, dış görüşlerinden ötürü mağdur edildi. Kadınların ve kız çocuklarının hayatında travmatik izler bıraktı. İkna odalarında başörtülü öğrencilere psikolojik şiddet uygudandı. Binlercesi eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldı. Katsayı ve 8 yıllık kesintisiz eğitim dayatmasıyla imam hatip ve meslek liselerinin önü kesildi.

"UYDURUK YARGI KARARLARIYLA BİZİ SİYASETTEN TASFİYE ETMEYE ÇALIŞTILAR" Çok meşakkatli çok zor ve sancılı dönem yaşadık. 'Bin yıllık sürecek' denilen ışığın zerresinin dahi bulunmadığı karanlık dönemlerden geçti. Bize siyaset yapamazsınız dediler, uyduruk yargı kararlarıyla bizi siyasetten tasfiye etmeye çalıştılar, önümüze duvar ördüler, bizi engellemek, millete hizmet yolundan alıkoymak için her türlü hukuksuzluğu sergilediler. Ama biz boyun eğmedik, ümitsizliğe düşmedik, asla yeis içinde olmadık. Allah'a dayandık, hikmete ram olduk. Yol varsa budur bilmiyoruz başka çıkar yol dedik. Daha sıkı kenetlenerek sabır, tahammülle bize aziz milletimize ve siyasi görüşlerimize yönelik saldırıları tek tek bertaraf ettik. 28 Şubat döneminde işinden atılan veya istifaya zorlanan kardeşlerimizin haklarını kendilerine iade ettik. "BAŞÖRTÜSÜNE YÖNELİK ANLAMSIZ YASAKLARA SON VERDİK" Başörtüsüne yönelik anlamsız yasaklara son verdik. 28 Şubat'ın faillerini faillerini Türk adaletine teslim ederek yargılanmalarını sağladık. En son 15 Temmuz sonrasında 28 Şubat'a en büyük desteği veren FETÖ'yü de tasfiye ederek 28 Şubatçıların önünü açtığı, palazlandırdığı, milletin başına musallat ettiği beladan milletimizi kurtardık. İşte sizler de görüyorsunuz. 29 sene önce ikna odalarına alınan başörtülü kızlarımız bugün mülkiyede, adliyede, askeriyede, dış siyasette devletin tüm kabinelerinde hiçbir kısıtlama olmadan özgürce görev yapıyor. Evlatlarımız inançları, kariyerleri, dini hassasiyetleriyle okulları arasında tercihte bulunmak zorunda kalmıyor. Üniversitelerimiz, yargımız, iş dünyamız artık vakitlerini siyasete balans ayarı yapmak için değil asli vazifelerini en güzel şekilde yerine getirmek için artıyor. Hasılı vesayetçi zihniyetin tortuları temizlendikçe, Türkiye normalleşiyor, Türk demokrasisinin standartları yükseliyor.