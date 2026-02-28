Beşiktaş bu sezon ilki başardı!

BU SEZON İLK KEZ 3 MAÇLIK SERİ YAPTI

Beşiktaş, Başakşehir ve Göztepe'den sonra Kocaelispor'u da yenerek Süper Lig'de bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Siyah-beyazlılar ligdeki yenilmezlik serisini de 13 maça çıkardı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri 2 Kasım 2025'te oynanan Fenerbahçe derbisinden bu yana ligde mağlubiyet yüzü görmedi.