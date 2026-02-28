Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş bu sezon ilki başardı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş bu sezon ilki başardı!

        Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa kupalarına katılma yolunda önemli bir virajı kayıpsız geçti. Siyah-beyazlılar ayrıca, aldığı galibiyetle bu sezon özelinde ilki başardı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 28.02.2026 - 18:47 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 yendi. Siyah-beyazlılara üç puanı getiren golü 52. dakikada Agbadou kaydetti. Beşiktaş, ligde 16 sezon sonra gittiği Kocaeli deplasmanında tek golle sahadan galip ayrılarak puanını 46'ya çıkardı.

        2

        AGBADOU İLK GOLÜNÜ ATTI

        Beşiktaş'ta savunma oyuncusu Emmanuel Agbadou, Kocaelispor karşısında siyah-beyazlı formayla ilk golünü kaydetti.

        3

        Mücadelenin ikinci yarısında Cerny'nin kullandığı kornerde arka direkte kafayla topu ağlara gönderen Agbadou, takımını 1-0 öne geçiren golün altına imzasını attı.

        Siyah-beyazlıların devre arasında kadrosuna kattığı 28 yaşındaki futbolcu, 4 maçında ilk kez gol sevinci yaşadı.

        4

        DERBİYE KAYIPSIZ GİDİYOR

        Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor'u 1-0 yenen Beşiktaş, gelecek hafta oynanacak Galatasaray derbisine kayıpsız gidiyor.

        5

        Ligde oynadığı son 13 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik alan siyah-beyazlılar, Kocaeli deplasmanında kazanarak puanını 46'ya yükseltti.

        Beşiktaş, ligin 25. haftasında "Dolmabahçe"de konuk edeceği Galatasaray'ı mağlup ederek üst sıralara tırmanışını sürdürmeyi hedefliyor.

        6

        ÜST ÜSTE 20. MAÇTA DA GOL BULDU

        Beşiktaş, bu sezon ligde üst üste 20. maçında da rakip ağları havalandırdı.

        Siyah-beyazlılar, ligde bu sezon deplasmanda oynadığı ilk 2 karşılaşmada (Alanyaspor ve Göztepe) gol sevinci yaşayamamış ve sahadan yenik ayrılmıştı.

        7

        Sezon başında deplasmanda Göztepe'ye 3-0 kaybeden Beşiktaş, 19 Eylül 2025'ten bu yana çıktığı 20 karşılaşmada da topu rakip filelerle buluşturdu.

        Süper Lig'de çıktığı toplam 24 maçın 22'sinde gol atan siyah-beyazlılar, toplamda 45 gol kaydetmeyi başardı.

        8

        SON İKİ MAÇTA KALESİNİ KAPATTI

        Beşiktaş, ligde oynadığı son iki karşılaşmada rakiplerinin gol sevinci yaşamasına izin vermedi.

        Süper Lig'de 23. haftada konuk ettiği Göztepe'yi 4-0 yenen siyah-beyazlılar, bu hafta ise Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

        Kocaeli deplasmanında kalesini gole kapatan Beşiktaş, bu sezon gol yemeden kazandığı maç sayısını ise 7'ye yükseltti.

        9

        Siyah-beyazlılar, iç ve dış sahada Kayserispor'un yanı sırası Konyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Kocaelispor müsabakalarında rakip oyuncuları durdurmayı başardı.

        10

        OH BU KEZ SESSİZ KALDI

        Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-gyu Oh, Kocaelispor deplasmanında gol yollarında etkili olamadı.

        11

        Devre arasında siyah-beyazlıların renklerine bağladığı 24 yaşındaki golcü oyuncu, müsabaka boyunca pozisyona girmekte zorlandı.

        Beşiktaş formasıyla ligde çıktığı ilk 3 maçta da gol atmayı başaran Oh, bu kez gol kaydedemedi.

        12

        KOCAELİSPOR'A YİNE KAYBETMEDİ

        Süper Lig'in 24. haftasında Kocaelispor'u deplasmanda 1-0 yenen Beşiktaş, rakibine yine kaybetmedi.

        Körfez ekibi karşısında ligdeki son yenilgisini 1998-1999 sezonunda İstanbul'da yaşayan siyah-beyazlılar, sonraki 12 karşılaşmada yenilmedi.

        13

        Beşiktaş, Kocaelispor ile yaptığı son 12 lig maçından 11'ini kazanırken sadece 1'inde berabere kaldı.

        Siyah-beyazlılar, 6 Mart 1999 tarihinde, o zamanki adıyla BJK İnönü Stadı'ndaki karşılaşmada rakibine 3-0 mağlup olmuştu.

        14

        BU SEZON İLK KEZ 3 MAÇLIK SERİ YAPTI

        Beşiktaş, Başakşehir ve Göztepe'den sonra Kocaelispor'u da yenerek Süper Lig'de bu sezon ilk kez 3 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Siyah-beyazlılar ligdeki yenilmezlik serisini de 13 maça çıkardı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri 2 Kasım 2025'te oynanan Fenerbahçe derbisinden bu yana ligde mağlubiyet yüzü görmedi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Arakçi: Bu saldırılar cezasız kalmayacak
        Arakçi: Bu saldırılar cezasız kalmayacak
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        İran'dan ABD'nin Orta Doğu üslerine saldırı
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        İsrail İran'da kimleri hedef aldı?
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Trump'tan ilk açıklama: İran'a büyük çaplı operasyon başlattık
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Altında 53 yılın en uzun yükseliş serisi
        Piyasalarda savaş alarmı
        Piyasalarda savaş alarmı
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        YÖK'ten denklik ve yatay geçişlerde yeni düzenleme
        YÖK'ten denklik ve yatay geçişlerde yeni düzenleme
        Kara Kartal seriye bağladı!
        Kara Kartal seriye bağladı!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        İşte Galatasaray'ın Alanyaspor 11'i!
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu