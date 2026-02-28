Canlı
        Yasmin Erbil'den 'boşanma' yorumu

        Yasmin Erbil'den 'boşanma' yorumu

        Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, babasının Gülseren Ceylan ile boşanması hakkında konuştu. Yasmin, "Bu sefer barışmaları zor gibi gözüküyor" dedi

        Giriş: 28.02.2026 - 12:14
        Yasmin'den 'boşanma' yorumu

        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Yasmin Erbil, önceki gün Ulus'ta görüntülendi. Yasmin, babası Mehmet Ali Erbil'in, Gülseren Ceylan'dan boşanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erbil, "Ben Gülseren'i seviyordum. O yüzden biraz içim buruk. İkisi için de hayırlısı olsun" dedi.

        Yasmin Erbil, boşanmayla ilgili protokol imzalandığına dair çıkan haberler hakkında, "Bir protokol imzaladılar sanırım. Ayrılık ile ilgili konuşamıyorlar diye biliyorum" ifadelerini kullandı.

        28 Ağustos 2025'te evlenen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın evliliği 6 ay sürdü.

        "GÜLSEREN İLE GÖRÜŞMEYE DEVAM EDECEĞİM"

        Yasmin, Gülseren Ceylan ile görüşmeye devam edeceğini de söyledi: Biz görüşüyoruz, bundan sonra da 'görüşmem' gibi bir kuralım yok. Babam için nasıl bir durum olur, sormak lazım. Bence öyle görüşülmemesi gereken birisi değil. Ama bu sefer barışmaları zor gibi gözüküyor.

        "EVLİLİK TEKLİFİ BEKLİYORUM"

        Yasmin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz ile ilişkisi sorulunca, "Benim ilişkim iyi gidiyor. Nazar değmesin diye sosyal medyada fotoğraf paylaşmıyorum. İnanırım böyle şeylere çünkü" dedi. Yasmin Erbil ayrıca, "Evlilik teklifi bekliyorum. Siz bir de Yiğit'i bulup ona sorun" diyerek, güldü.

        Yasmin, basın mensuplarının, "Sizin evlenip boşanma korkunuz var mı?" sorusuna ise, "Babamdan dolayı var. Ancak ben genlerimi babamdan aldıysam çok yıkmaz gibi. Kimse boşanmak için evlenmiyor" yanıtını verdi.

        MEHMET ALİ ERBİL'İN ÖNCEKİ EVLİLİKLERİ

        Mehmet Ali Erbil ile Muhsine Şehnaz Kamiloğlu, 1980 - 1982 arasında evli kaldıktan sonra boşanmıştı. İkili, ardından 1985'te yeniden evlendi. Bu evlilikleri ise daha kısa sürerek, 1986'da yollarını ayırdılar.

        Mehmet Ali Erbil, 1989 - 1996 arasında ise ile Nergis Kumbasar ile evlilik yaşamış ve Yasmin adında bir kızları dünyaya gelmişti.

        Ünlü şovmen, üçüncü evliliğini Sedef Altuntaş ile yapmıştı. İkili, 2001 - 2003 yılları arasında evli kaldı.

        Mehmet Ali Erbil, 2005 - 2011 arasında ise Tuğba Coşkun ile evlilik yaşadı ve Ali Sadi adında bir oğlu dünyaya geldi.

        Doktora 'yanlış iğne' yapıldığı iddiasına soruşturma

        ADANA'da bir devlet hastanesinde görevli Uzman Dr. Ş.G.A. (41), yanlış yapıldığı iddia edilen iğne sonrası yoğun bakıma kaldırıldı. Doktorun çalıştığı hastanede tedavisi sürerken, olay ile ilgili idari ve adli soruşturma başlatıldı.

