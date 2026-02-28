Yasmin Erbil'den 'boşanma' yorumu

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Yasmin Erbil, önceki gün Ulus'ta görüntülendi. Yasmin, babası Mehmet Ali Erbil'in, Gülseren Ceylan'dan boşanmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Erbil, "Ben Gülseren'i seviyordum. O yüzden biraz içim buruk. İkisi için de hayırlısı olsun" dedi.

Yasmin Erbil, boşanmayla ilgili protokol imzalandığına dair çıkan haberler hakkında, "Bir protokol imzaladılar sanırım. Ayrılık ile ilgili konuşamıyorlar diye biliyorum" ifadelerini kullandı.

28 Ağustos 2025'te evlenen Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın evliliği 6 ay sürdü.

"GÜLSEREN İLE GÖRÜŞMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Yasmin, Gülseren Ceylan ile görüşmeye devam edeceğini de söyledi: Biz görüşüyoruz, bundan sonra da 'görüşmem' gibi bir kuralım yok. Babam için nasıl bir durum olur, sormak lazım. Bence öyle görüşülmemesi gereken birisi değil. Ama bu sefer barışmaları zor gibi gözüküyor.

"EVLİLİK TEKLİFİ BEKLİYORUM"

Yasmin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz ile ilişkisi sorulunca, "Benim ilişkim iyi gidiyor. Nazar değmesin diye sosyal medyada fotoğraf paylaşmıyorum. İnanırım böyle şeylere çünkü" dedi. Yasmin Erbil ayrıca, "Evlilik teklifi bekliyorum. Siz bir de Yiğit'i bulup ona sorun" diyerek, güldü.