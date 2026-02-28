haftanın kitapları

İSİMLER

(Florence Knapp)



Bir isim, hayatın akışını değiştirebilir mi? Cora, yıkıcı bir fırtınanın ardından, dokuz yaşındaki kızı Maia'yı yanına alıp yeni doğan oğlunun nüfus kaydını yaptırmak üzere yola çıkar. Kocası Gordon toplum gözünde saygın bir doktor, evinin duvarları arasında ise buyurgan bir zorba kararını vermiştir: Oğluna kendi adı verilecektir. Ama nüfus memuru, "İsmi ne olacak?" diye sorduğunda, Cora duraksar. Yedi yıl sonra. Çocuğun adı kız kardeşinin istediği gibi Bear'dır. Gelişi doğduğu geceki fırtına kadar sert vurmuştur aileyi. Ya da adı Julian'dır. Tam da kendi seçtiği hayatı yaşayacak bir erkek ismi diye düşünmüştür bu ismi verirken annesi. Ya da aile geleneği kazanmıştır ve babası gibi Gordon olmuştur adı, şimdiden her şeyiyle onun kopyası... Yine de bu buyurgan mirası kırmanın belki vardır ihtimali. Domingo Yayınevi'nden çıkan sarsıcı ve bir o kadar da umut dolu İsimler, üç ismin, bir hayatın üç ayrı halinin ve tek bir kararın tetiklediği sonsuz ihtimallerin hikâyesi...