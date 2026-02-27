Canlı
        Galatasaray'ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!

        Galatasaray'ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!

        Barış Alper Yılmaz, 2021-22 sezonu başında Keçiörengücü'nden Galatasaray'a transfer olduktan sonra büyük bir gelişim göstererek takımın kilit isimlerinden biri haline geldi. Sezon başında gelen tekliflere rağmen takımda kalan milli oyuncu, Okan Buruk'un desteğiyle performansını yükseltti ve 35 maçta 9 gol, 13 asistlik katkı sağladı. Özellikle Juventus eşleşmesinde baskısı, oyun zekası ve 1 gol–1 asistlik performansıyla öne çıkan 25 yaşındaki futbolcu, büyük maçlardaki etkisiyle Galatasaray'ın Avrupa yürüyüşünde önemli rol oynadı.

        2021-22 sezonunun başında Keçiörengücü’nden Galatasaray’a transfer olan Barış Alper Yılmaz sıfırdan geldiği noktayla takdirleri topluyor. Fizik gücü kadar mental yönüyle de öne çıkan milli futbolcu, zaman içinde gösterdiği gelişimle Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

        Sezon başında Suudi Arabistan’dan gelen yüksek maaşlı teklif nedeniyle Galatasaray’dan ayrılma düşüncesi oluşsa da, yaşanan sürecin ardından sahaya verdiği cevap Barış Alper’in inatçı yapısını ortaya koydu.

        Teknik direktör Okan Buruk’un desteğiyle yeniden takıma kazandırılan genç oyuncu, hem yönetim hem de taraftarla arasındaki bağı yeniden kurdu. Bu süreçten sonra sahadaki performansını bir üst seviyeye taşıyan Barış Alper, sezon boyunca takımın en kritik isimlerinden biri haline geldi ve 35 maçta 9 gol, 13 asistlik katkı sağladı.

        Juventus eşleşmesi ise Barış Alper Yılmaz’ın karakterini ve oyun zekâsını en net gösterdiği sahne oldu. Sarı-kırmızılı formayla İtalyan ekibine karşı oynanan ilk maçta Andrea Cambiaso ile girdiği mücadelelerle rakibinin rövanş öncesi cezalı duruma düşmesini sağlayan milli futbolcu, aynı karşılaşmada Cambiaso’nun yerine oyuna giren Juan Cabal’a da kırmızı kart gördürerek Juventus’un dengesini bozdu.

        25 yaşındaki oyuncu, rövanş mücadelesinde de aynı kararlılığı sürdürdü. Bu kez Juventus’un savunmacısı Lloyd Kelly ile girdiği ikili mücadelelerin ardından İngiliz futbolcu 49. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

        Barış Alper yalnızca rakip savunmayı hataya zorlayan baskısıyla değil, hücumdaki katkısıyla da öne çıktı. 1 gol ve 1 asistle turun kazanılmasında doğrudan pay sahibi olan milli futbolcu, mental dayanıklılığı ve büyük maçlardaki cesur oyunu sayesinde Galatasaray’ın Avrupa yürüyüşünde kilit rol oynadı.

        Sahadaki özgüveni ve pes etmeyen yapısı, Barış Alper’i bu sezon sarı-kırmızılıların en belirleyici figürlerinden biri haline getirdi.

