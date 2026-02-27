Galatasaray'ın bitmeyen enerjisi: Barış Alper YILMAZ!

Teknik direktör Okan Buruk’un desteğiyle yeniden takıma kazandırılan genç oyuncu, hem yönetim hem de taraftarla arasındaki bağı yeniden kurdu. Bu süreçten sonra sahadaki performansını bir üst seviyeye taşıyan Barış Alper, sezon boyunca takımın en kritik isimlerinden biri haline geldi ve 35 maçta 9 gol, 13 asistlik katkı sağladı.