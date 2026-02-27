Canlı
        Bengü: Yalnızlık kötü

        Bengü: Yalnızlık kötü

        2024'te iki çocuğunun babası Selim Selimoğlu'ndan boşanan şarkıcı Bengü, "Yalnızlık kötü. Aşka kalbimi kapatmadım" dedi

        Habertürk
        Giriş: 27.02.2026 - 10:01
        "Yalnızlık kötü"

        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; Bengü, önceki gün Etiler’de görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, "2026’nın hazırlıkları ile ilgili bir iş toplantısı yaptık. İki tane single hazırlığımız var. Bayramdan itibaren yaz sonuna kadar yoğunluğumuz var. Tüm İslam alemine Hayırlı Ramazanlar diliyorum" dedi.

        Günlük hayatına dair de konuşan Bengü, "Genelde ofiste ya da çocuklarlayım. Spor yapıyorum, sahnelerim oluyor. Her şey çok iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.

        Ayşegül Aldinç
        Ayşegül Aldinç

        Ayşegül Aldinç'in, "Rapçi'lerle düet yapmam için unutulmuş olmam lazım" açıklaması hatırlatılan Bengü, "Çok saygıdeğer bir insan. Biraz devir değişiyor. Ben yaşım gereği de onlar ile iş birliği yapmayı, kendi sınırlarımı zorlamadıkça genç kuşağı yakalamayı doğru buluyorum. Benim unutulmak gibi bir kaygım yok" diye konuştu.

        Kızı Zeynep hakkında da konuşan Bengü, "Kızımı ayaküstü cümlelere sığdıramam. O taraf mutluysa iş tarafında da mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

        2024'te boşanan Bengü ile Selim Selimoğlu'nun, 2019'da kızları Zeynep, 2021'de de ikinci çocukları Selim dünyaya gelmişti.
        Sevgililer Günü’nde yaptığı "Yalnızlar günü neden yok?" açıklaması da sorulan Bengü, konuyla ilgili şunları söyledi: Yalnızlık kötü. Sahnede "Bekarlık sultanlıktır" demiştim ama o şakaydı. Ben böyle iyiyim ama aşka da kalbimizi kapatmadık. Kader, kısmet işleri. Daha genciz. Çocuklarımla güzel bir hayatım var.

