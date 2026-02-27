Canlı
        Spor yazarları Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçını değerlendirdi: Fenerbahçe ruhunu kazandı!

        Spor yazarları Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçını değerlendirdi: Fenerbahçe ruhunu kazandı!

        UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off rövanşında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Nottingham Forest'a konuk oldu. Fenerbahçe 2-1 kazanmasına rağmen toplamda 4-2'lik skorla Avrupa'ya veda etti. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Nottingham Forest ile oynadığı maçı değerlendirdi.

        Giriş: 27.02.2026 - 09:39
        "GERÇEKTEN YAZIK OLDU"

        İLKER YAĞCIOĞLU: "Bu maçla ilgili ilk cümlem net: Gerçekten yazık oldu. Özellikle ilk devrede yakalanan fırsatları düşündükçe insanın içi daha da yanıyor. O bölümde skor çok daha farklı bir noktaya taşınabilirdi. Bu seviyede kaçan her pozisyonun bir bedeli var ve ne yazık ki o bedel ağır oluyor. Dün gece de tam olarak bunu yaşadık. Avrupa defteri kapandı ve artık tüm odak lige çevrildi. Asıl hedef lig şampiyonluğuysa, dün akşamki mücadele standardı artık istisna değil, kural olmalı. Çünkü şampiyonluk; yetenek kadar süreklilik, istek kadar disiplin ister. Dün akşam sahaya konan ruh, sezonun geri kalanında korunabilirse, bu takım hedefine doğru yürür." (TAKVİM)

        "RUHLARINI KAZANDILAR"

        GÜRCAN BİLGİÇ: "Hepimiz mücadele eden, vazgeçmeyen Fenerbahçe istiyorduk, sahadaki çocuklar bunu bize verdiler. Kerem'in penaltısı iki farkı getirince Tedesco'nun "mucizeyi arayacağız" cümlesi geldi aklımıza. 60'ta Asensio hamlesi ile riskleri de üstlendiler. "Aman fark yemeyelim" maçından, "Hadi çocuklar yaparsınız" kısmına geçildi. Yine de şans anı Nottingham golünü getirdi. Çok sevindi İngilizler. Yunanlı Başkan, Portekizli Hoca da. Her Fenerbahçeli oyundan da, takımından gurur duydu. Turu kaybettiler ama ruhlarını kazandılar." [SABAH]

        "ÖZ GÜVEN VE MORAL KAZANILDI"

        ENGİN VEREL: "Lig için oyuncularını dinlendirmek isteyen Pereira, pabucun pahalı olduğunu görmüştü. İkinci yarının hemen başında Kerem'le gelen penaltı ve gol, rakibi iyice kaygılandırdı. Yapmamız gereken erken bir gol yemeden dengeli oyunu sürdürmek ve en azından uzatmaya götürme tehdidini korumaktı. Bu psikoloji onlara mutlaka hata yaptıracaktı. Ama olmadı. Hudson-Odoi'nin golü, turu İngilizlerin geçtiğinin teyidi gibiydi. Ancak en azından bu galibiyet, onurlu bir veda oldu. Fenerbahçe bu maçta turu kaybetse de çok önemli kazanımlar elde etti. Her şeyden önce Tarık gibi unutulan kalecinin harika performansı gelecek için umut verdi. İkincisi, Kasımpaşa beraberliğinden sonra kaybedilen özgüven ve moral geri kazanıldı." [AKŞAM]

        "ONLAR OLSA TURU GEÇERDİ"

        UĞUR MELEKE: "Vitor Pereira’nın tarihi şansı sürüyor: Sean Dyche’ın gayet iyi yönettiği, son dönemde ritim kazandırdığı Nottingham Forest takımının başına geçti bu kez de anahtar teslim! Şanslı Pereira, belli ki dün City Ground’da konuk ettiği Fenerbahçe’yi biraz küçümsemiş. Altı oyunculuk sert bir rotasyon yaptı. Gibbs-White’sız, Sangare’siz, Jesus’suz, Hudson-Odoi’siz ilk yarı 11’leri son derece sıradandı. 3-5-2 oynayan, sağda Oğuz-Nene ile süper bir asimetri yakalayan Fenerbahçe ilk 45 dakikanın tamamını domine etti. Kerem bir, Cherif iki net pozisyon kaçırdılar. Eğer dün ilk yarıda sahada bırakın üst seviye bir santrforu, bu yaşlarında Dzeko olsa, Valencia olsa, tur biletini 45 dakikada koyabilirdi Fenerbahçe cebe belki de." [HÜRRİYET

