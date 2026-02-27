Spor yazarları Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçını değerlendirdi: Fenerbahçe ruhunu kazandı!

"GERÇEKTEN YAZIK OLDU"

İLKER YAĞCIOĞLU: "Bu maçla ilgili ilk cümlem net: Gerçekten yazık oldu. Özellikle ilk devrede yakalanan fırsatları düşündükçe insanın içi daha da yanıyor. O bölümde skor çok daha farklı bir noktaya taşınabilirdi. Bu seviyede kaçan her pozisyonun bir bedeli var ve ne yazık ki o bedel ağır oluyor. Dün gece de tam olarak bunu yaşadık. Avrupa defteri kapandı ve artık tüm odak lige çevrildi. Asıl hedef lig şampiyonluğuysa, dün akşamki mücadele standardı artık istisna değil, kural olmalı. Çünkü şampiyonluk; yetenek kadar süreklilik, istek kadar disiplin ister. Dün akşam sahaya konan ruh, sezonun geri kalanında korunabilirse, bu takım hedefine doğru yürür." (TAKVİM)