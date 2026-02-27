Canlı
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi | Son dakika haberleri

        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!

        İzmir'de, dijital oyun ve sosyal medya platformu üzerinden iletişim kurdukları 2 kız çocuğunun cep telefonu hatlarını ele geçirerek, internet tabanlı arama uygulamasıyla iki havalimanında "sahte bomba" ihbarında bulunan 5 çocuk hakkında 45 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

        Giriş: 27.02.2026 - 07:30
        "Havalimanında bomba var" ihbarı yapan 5 çocuk için büyük ceza istendi!

        İzmir, Kars, Sakarya, Diyarbakır ve Antalya'da yaşayan yaşları 14 ile 17 arasında değişen 5 çocuk, geçen yıl, dijital oyunlarda tanıştığı kız çocukları A.S.T. (15) ve D.A (15) ile sosyal medya platformu "Discord" aracılığıyla iletişim kurdu.

        KIZ ÇOCUKLARINI TEHDİT ETTİLER

        AA'daki habere göre İstanbul Silivri'de yaşayan mağdurlardan çeşitli isteklerde bulunan 2 çocuk, taleplerinin reddedilmesi üzerine kız çocuklarına tehdit içerikli mesaj gönderdi.

        TEHDİTLE İNTERNET UYGULAMA KODUNU ALDILAR

        Mesajlarında mağdura ve ailesine karşı korku yaratmaya yönelik ifadeler kullanan şüpheliler, ikinci kez isteklerinin karşılanmaması üzerine kız çocuklarından internet tabanlı arama uygulaması için gerekli olan kodu tehditle aldı.

        ADANA VE GAZİANTEP HAVALİMANLARINA "SAHTE BOMBA" İHBARI

        Söz konusu 2 kişi, kız çocuklarının telefon numarası üzerinden 26 ve 28 Temmuz'da Adana ve Gaziantep'teki havalimanlarını arayarak "sahte bomba" ihbarında bulundu. İki yolcu uçağı güvenli bölgeye çekilerek yolcular tahliye edildi ancak ihbarların asılsız olduğu anlaşıldı.

        POLİS, KIZ ÇOCUKLARINA ULAŞTI

        İhbarların asılsız çıkması üzerine soruşturma başlatıldı. Polis, telefon numaraları üzerinden kız çocuklarına ulaştı. İfadelerinde, sosyal medyada tanıştıkları 5 kişinin kendilerini tehdit ettiği bilgisini paylaşan mağdurlar, bu kişilerden şikayetçi oldu.

        5 SAHTE İHBARCI YAKALANDI

        Bunun üzerine başlatılan soruşturmada İzmir, Kars, Sakarya, Diyarbakır ve Antalya'da ikamet eden 5 çocuk yakalandı. Dijital materyaller üzerinde yapılan incelemede şüpheli çocukların, 2 kız çocuğunu tehdit ettiği, internet tabanlı arama uygulamasından doğrulama kodu aldığı ve sahte ihbarları da bu şekilde yaptıkları tespit edildi. Ayrıca ihbar anlarının kaydedildiği dijital kayıtlara da ulaşıldı.

        BİRÇOK SUÇA KARIŞTILAR

        Kayıtlarda, sanıkların ses kalınlaştırma programları kullanarak görevlileri yanılttığı ve bu anları da birbirlerine izlettikleri belirlendi. Ayrıca bu kişilerin yasa dışı veri panelleri üzerinden vatandaşların kişisel verilerine ve kredi kartı bilgilerine ulaştıkları ve başka sahte ihbarlarda da bulundukları da ortaya çıktı.

        BİRİ TUTUKLANDI DÖRT ŞÜPHELİ SERBEST

        İnternet kayıtlarında ihbarın İzmir çıkışlı olduğunun anlaşılması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında M.E.İ (17), A.K.Ş (17), E.A.K (14), İ.B (15), M.A.Ö (17) gözaltına alındı. Şüphelilerden A.K.Ş tutuklandı, diğerleri hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

        AYRI AYRI CEZALAR İSTENDİ

        Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede ise 1'i tutuklu 5 çocuk hakkında, "çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, çoğaltmak, satmak, nakletmek, ihraç etmek", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "birden fazla kişi ile tehdit", "hava ulaşım aracının hareketini engellemek", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "suç uydurma" suçlarından ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi.

        45'ER YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

        Savcı, sanıklar hakkında 17'şer yıldan 45'er yıla kadar hapis cezası talep etti. Hazırlanan iddianame İzmir 2. Çocuk Mahkemesince kabul edildi.

