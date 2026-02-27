Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen uyardı: Lütfen itibar etmeyin
Merhum sanatçı Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen, babasının vasiyetiyle ilgili ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı
6 Ocak'ta enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan duayen sanatçı Haldun Dormen, 21 Ocak'ta hayatını kaybetmişti.
97 yaşında vefat eden sanatçının vasiyetinin açıklandığına dair iddialar sosyal medyada yayıldı. Sanatçının oğlu Ömer Dormen, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, uyarıda bulundu.Ömer Dormen ve Haldun Dormen
Ömer Dormen, sosyal medya hesabından; "Aman dikkat! Babamın adını kullanarak sahte haberler yapılıyor. Lütfen itibar etmeyin ve sakın linke tıklamayın" ifadelerini kullandı.
