        Haberler Magazin Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen uyardı: Lütfen itibar etmeyin

        Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen uyardı: Lütfen itibar etmeyin

        Merhum sanatçı Haldun Dormen'in oğlu Ömer Dormen, babasının vasiyetiyle ilgili ortaya atılan iddialar hakkında açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        27.02.2026 - 08:33
        ABONE OL
        "Lütfen itibar etmeyin"

        6 Ocak'ta enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan duayen sanatçı Haldun Dormen, 21 Ocak'ta hayatını kaybetmişti.

        97 yaşında vefat eden sanatçının vasiyetinin açıklandığına dair iddialar sosyal medyada yayıldı. Sanatçının oğlu Ömer Dormen, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, uyarıda bulundu.

        Ömer Dormen ve Haldun Dormen
        Ömer Dormen ve Haldun Dormen

        Ömer Dormen, sosyal medya hesabından; "Aman dikkat! Babamın adını kullanarak sahte haberler yapılıyor. Lütfen itibar etmeyin ve sakın linke tıklamayın" ifadelerini kullandı.

        #Haldun Dormen
        #Ömer Dormen
