        Haberler Gündem Eğitim Hangi illerde okullar tatil edildi? (27.02.2026)

        Hangi illerde okullar tatil edildi? (27.02.2026)

        Erzurum'da Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde , Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, Van'da, Gümüşhane'de ve Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde eğitime ara verileceği bildirildi. Tunceli'de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Pülümür, Ovacık ve Nazimiye ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilirken Hozat ilçesinde ise taşıma eğitime ara verildi

        Giriş: 26.02.2026 - 19:22
        Bazı illerde okullar tatil edildi

        Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik tahminlere göre il genelinde başlayan kar yağışının aralıklarla devam edeceği ve hava sıcaklığındaki düşmenin özellikle sabah saatlerinde buzlanmalara neden olacağı belirtildi.

        Kış koşulları sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle il merkezi ve ilçelerde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren her tür ve derecedeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları ile resmi ve özel kreşlerde de eğitime yarın ara verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşları çalışanlarından hamile, engelli, malul ve ağır kronik hastalığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve ilkokula devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik veya 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir) 27 Şubat 2026 Cuma günü idari izinli sayılacaklardır."

        ERZİNCAN

        Erzincan'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

        Yağış nedeniyle bazı risklerin oluşabileceği aktarılan açıklamada, "Özellikle ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar ve trafik güvenliği yönünden doğacak riskler göz önüne alınarak, ilimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi, özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur'an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş ve gündüz bakımevi ile çocuk kulüplerinde 27 Şubat Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de aynı tarihte idari izinli sayılacağı kaydedildi.

        VAN

        Van'da olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte kar yağışı, buzlanma ve sis etkisini sürdürüyor.

        Olumsuz hava şartları nedeniyle kent genelinde ilk ve orta dereceli eğitim-öğretim kurumlarında (lise, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitime yarın ara verildi.

        Engelli, hamile kamu personeli ile 0-6 yaş çocuğu olan kamu çalışanı anneler de idari izinli sayılacak.

        TUNCELİ

        Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, "İlçelerimizde etkili olan yoğun kar yağışı, buzlanma, olumsuz hava koşulları ve oluşabilecek risklerin önüne geçilmesi amacıyla; İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca alınan kararlar doğrultusunda Pülümür, Ovacık ve Nazımiye ilçelerimizde, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 27 Şubat 2026 Cuma günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Hozat ilçemizde ise taşımalı eğitime aynı tarihte 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca ilçelerimizde kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personel, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

        SİVAS

        Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde tipi ve buzlanmadan dolayı eğitime 1 gün ara verildi.

        Koyulhisar Kaymakamlığı’ndan yapılan duyuruda, "İlçe hıfzıssıhha kurulu kararıyla, ilçemiz genelinde etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle 27 Şubat Cuma günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildi" denildi.

        ERZURUM

        Erzurum’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

        Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün kar yağışı uyarısının ardından akşam saatlerinde Erzurum ve çevresinde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezinde dün etkili olan ve gündüz saatlerinde etkisini kaybeden yağış, akşam saatlerinde yeniden kendini gösterdi. Zaman zaman trafik sürücülere zor anlar yaşatan kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği belirtildi.

        Erzurum Valiliği, kar yağışıyla birlikte soğuk hava, don ve buzlanma riski nedeniyle yarın Aziziye, Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde bulunan resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Açıklamada, "Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır. Diğer ilçelerimize ilişkin kararlar Kaymakamlıklarımız tarafından alınacaktır. Vatandaşlarımızın, buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olmaları; karla mücadele çalışmaları sebebiyle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önemle rica olunur" denildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

