        Haberler Ekonomi İş-Yaşam RePie Yatırım Holding halka arza hazırlanıyor - İş-Yaşam Haberleri

        RePie Yatırım Holding halka arza hazırlanıyor

        Yaklaşık 700 milyon dolar değere ulaşan RePie Yatırım Holding, sürdürülebilir büyüme hedefiyle halka arz için çalışmalara başladı. RePie Yatırım Holding, SPK onayının ardından halka arzdan sağlanacak kaynağı, enerji, veri merkezleri, maden, gayrimenkul ve konaklama alanlarına yönlendirmeyi planlıyor. RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, halka arz ile Türkiye'nin en güçlü iştirak temelli yatırım modelini sermaye piyasalarıyla buluşturacaklarını söyledi.

        Giriş: 26.02.2026 - 19:05 Güncelleme:
        Data merkezi ve maden yatırımı yapacak

        Bünyesinde RePie Portföy, Fonmap, Big Media, Goldtag, Colendi Menkul Değerler ve RePie GSYO gibi güçlü iştirakleri barındıran RePie Yatırım Holding, halka açılıyor. Holding halka arzın ardından 700 milyon dolar olan değerini bir kaç milyar dolara ulaştırmayı hedefliyor.

        Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, “Holding olarak iştiraklerimizin birbirini beslediği ve organik kaldıraç yarattığı dinamik bir ekosistem inşa ettik. İlk yılımızda kurumsal yazılım çözümleri alanında faaliyet gösteren Link Bilgisayar’dan başarılı bir çıkış gerçekleştirdik. SPK onayına müteakip halka arzımızla birlikte bu şeffaf ve sürdürülebilir büyüme modelimizi yatırımcılarımızın ortaklığına açmaya hazırlanıyoruz. Halka arzdan elde edeceğimiz kaynağın büyük kısmını doğrudan enerji, maden ve gayrimenkul sektörlerine kanalize edeceğiz. Bununla birlikte, hâlihazırda odağımızda bulunan finans ve teknoloji alanlarında da Türkiye’nin teknolojik ve finansal dönüşümüne katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

        25 MİLYON DOLAR TEMÜTTÜ DAĞITTI

        Holdingin amiral gemisi konumundaki RePie Portföy, yönetilen toplam varlık büyüklüğünü dolar bazında yıllık yüzde 20 artışla 3 milyar dolara yükseltti. Alternatif yatırım fonları kategorisinde yüzde 16 oranındaki pazar payıyla liderliğini koruyan şirket, Girişim Sermayesi Yatırım Fonları (GSYF) büyüklüğünü 1,5 milyar dolara, Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF) büyüklüğünü ise 782 milyon dolara taşıdı.

        Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının (MKYF) toplam büyüklüğü yarım milyar dolara yaklaşan şirket, 2026 sonunda bu alanda 1,5 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmayı hedefliyor. RePie Portföy, özel varlık yönetimi (DPM) alanında ise varlık büyüklüğünü 320 milyon dolara çıkararak 3 katın üzerinde bir artış kaydetti.

        Şirketin yatırım performansına dikkat çeken Dr. M. Emre Çamlıbel, “Yatırımcılarımıza 2025 yılında 25 milyon dolara ulaşan temettü ödemesi yaparak reel değer yaratma gücümüzü kanıtladık. Bu yıl Borsa İstanbul’da ilk gongu çalan şirketimiz ARF Bio örneğinde görüldüğü üzere, GSYF modelimizle bir girişimi satın alıp büyüterek halka arza taşıma sürecimiz, modelimizin başarısını en berrak biçimde ispat etti. 2026 sonu itibarıyla RePie Portföy’de toplam yönetilen varlık büyüklüğünü 4,5 milyar dolara taşımayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

        KALDIRAÇ ETKİSİ YAPAN ŞİRKETLERE ODAKLANDI

        RePie Yatırım Holding’in iştirakleri arasında yer alan RePie GSYO, 2025 yılında RePie Portföy’ün fonlarıyla birlikte, Türkiye’nin önde gelen dış ticaret sermaye şirketlerinden TGS Dış Ticaret’in (TGS) yüzde 30,6’sını satın aldı.

        Kaldıraç etkisi yaratan sektörlere yatırım yapmaya odaklandıklarının altını çizen Çamlıbel, “TGS, dış ticaretin hızlanması ve ihracatçının güçlenmesi için ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesinde kilit rol oynarken, ihracatın finansal omurgasını taşıyan bir şirketin ekosistemimizde yer alması stratejik bir eşleşmeyi de temsil ediyor” ifadelerini kullandı.

        FONMAP 25 MİLYON DOLARLIK DEĞERLEMEYE ULAŞTI

        Finansal teknolojiler alanında RePie Yatırım Holding ekosistemin en dinamik bileşenlerinden olan Fonmap, 2025 yılında gelir bazında yüzde 297 oranında büyüme sergilerken 20 bin yatırımcıya ulaştı. Başta Turkcell Yeni Teknolojiler GSYF olmak üzere kurumsal yatırımcılardan aldığı 3 milyon dolar yatırımla 25 milyon dolar değerlemeye ulaşan platform, Türkiye’nin en kapsamlı fon erişimini dijital dünyaya taşıyor.

        “Fonmap ile gayrimenkul ve girişim sermayesi fonlarını ilk kez dijital dünyaya taşıyarak yatırımın demokratikleşmesi adına kritik bir adım attık. TEFAS fonlarına erişim sunarak Türkiye’nin en geniş fon portföyünü sunan platform konumuna ulaştık” ifadelerini kullanan Çamlıbel, şunları söyledi: “Yapay zeka destekli kişisel yatırım danışmanlığı hizmetimizle bin lirası olan tasarruf sahibinin dahi profesyonel bir portföy yönetimi alabilmesini sağlıyoruz. Platforma kazandırdığımız 'pay devri' özelliği sayesinde alternatif fonlardaki likidite kısıtını ortadan kaldırarak sermaye piyasalarının tabana yayılmasına katkıda bulunuyoruz. Önümüzdeki dönemde yapay zekâ temelli yatırım danışmanlığı modelimizin kabiliyetlerini artıracağız.”

        Holdingin efektif döviz ve kıymetli madenler alım-satım işlemleri alanında faaliyet gösteren yatırımı Goldtag, RePie ekosistemi içinde kurumsal müşterilerine API tabanlı çözümlerle entegre bir hizmet sağlıyor.

        Öte yandan Colendi Menkul Değerler, geleneksel aracı kurum hizmetlerini yapay zekâ destekli gömülü finansal servislerle birleştirerek yatırım araçlarını herkes için ulaşılabilir kılıyor.

        AMAN RESIDENCES BODRUM GENİŞLİYOR

        RePie Yatırım Holding, lüks konaklama markası Aman ile iş birliği kapsamında Aman Residences Bodrum projesini hayata geçiriyor. Bodrum’da Amanruya otelinin de içinde bulunduğu özel bir konumda yükselecek olan proje kapsamında toplam 135 adet villa inşa edilecek. Dönüşüm süreciyle birlikte Amanruya oteli de yeni bir sağlıklı yaşam merkezi, mağazalar, beach club ve restoranlar eklenerek genişletilecek.

        Projeyi değerlendiren RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, "Aman markasının dünyaca bilinen yüksek standartlarını ve rafine yaşam tarzını Türkiye'ye taşıyarak Bodrum’u küresel lüks destinasyonlar liginde en üst seviyeye çıkarıyoruz. Sadece davet usulüyle sunulacak bu özel konut projesi, RePie’nin turizm ve gayrimenkul alanındaki vizyoner yatırım anlayışının en somut örneği olarak Türkiye ekonomisine ve bölgenin marka değerine çok ciddi bir katma değer sağlayacak" dedi.

