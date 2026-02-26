İtalyan basınında Galatasaray yankısı: Osimhen, düşleri söndürdü!

Tuttosport’un maç değerlendirmesinde, Galatasaray’da Uğurcan Çakır 7,5 ve Osimhen de 7 ile en yüksek puanı alırken, Juventus’ta da Gatti 8, Kenan Yıldız da 7,5 ile en yüksek puanı alan isimler oldu.