        Kuzey Kore lideri Kim'den ABD'ye: Saygı duyarsa iyi geçinmememiz için neden yok | Dış Haberler

        Kuzey Kore lideri Kim'den ABD'ye: Saygı duyarsa iyi geçinmememiz için neden yok

        Kuzey Kore lideri Kim, ülkesinin "uluslararası statüsünün olağanüstü derecede yükseldiğini" söyledi ve ABD ile ilişkilere değindi. Kim, "ABD, ülkemizin mevcut statüsüne saygı göstererek Kuzey Kore'ye yönelik çatışmacı politikasından vazgeçerse, ABD ile iyi geçinmememiz için hiçbir neden yoktur" dedi.

        Giriş: 26.02.2026 - 12:34
        Kuzey Kore'den ABD'ye: Saygı duyarsa iyi geçinmememiz için neden yok

        Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesinin nükleer cephaneliğini genişletmeye odaklanacağını ve ABD ile ilişkilerin iyileşme ihtimalinin tamamen Washington'un tutumuna bağlı olduğunu söyledi.

        Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisi'nin bir hafta süren Dokuzuncu Kongresi, dün başkent Pyongyang'da düzenlenen askeri geçit töreniyle sona erdi.

        Kim, ülkenin önümüzdeki beş yıl için belirlenen temel politika hedeflerini ortaya koyarken, Kuzey Kore'nin "uluslararası statüsünün olağanüstü derecede yükseldiğini" söyledi.

        Kuzey Kore devlet medyasının (KCNA) aktardığına göre Kim, "Partimizin kararlı iradesi, ulusal nükleer gücümüzü daha da genişletmek ve güçlendirmek ve nükleer bir devlet olarak statümüzü eksiksiz şekilde kullanmaktır. Nükleer silah sayısını artırmaya ve nükleer operasyonel kapasiteyi genişletmeye odaklanacağız." dedi

        Düşünce kuruluşu Stockholm International Peace Research Institute'in (SIPRI) geçen yılki tahminine göre Kuzey Kore yaklaşık 50 nükleer başlık üretmiş durumda, 40'a kadar ek başlık üretebilecek yeterli bölünebilir maddeye sahip ve ilave bölünebilir madde üretimini hızlandırıyor.

        KCNA'nın aktardığına göre Kim ayrıca, su altından fırlatılabilenler de dahil olmak üzere daha güçlü kıtalararası balistik füzeler geliştirme, yapay zeka kullanan saldırı sistemleri ve insansız hava araçları üretme planlarını da açıkladı.

        Devlet medyasının yayımladığı askeri geçit töreni fotoğraflarında, asker birliklerinin Kim Il Sung Meydanı'nda parlak ışıklar altında yürüdüğü, Kim'in ise kızı Ju Ae ve üst düzey yetkililerle birlikte kürsüde yer aldığı görüldü. Geçit törenine katılan bazı askerlerin kamuflaj ve özel harp teçhizatı giydiği, ayrıca savaş uçaklarının gösteri uçuşu yaptığı bildirildi. Ancak hangi askeri teçhizatın sergilendiği netlik kazanmadı.

        Kim'in kızı olarak bilinen Ju Ae’nin törende yer alması, onun halef olarak yetiştirilip yetiştirilmediğine dair spekülasyonları artırdı.

        ABD İLE İLİŞKİLER

        Kim, törendeki konuşmasında ABD ile görüşmelere kapıyı tamamen kapatmadı. Kuzey Kore lideri, "ABD, ülkemizin mevcut statüsüne saygı göstererek Kuzey Kore'ye yönelik çatışmacı politikasından vazgeçerse, ABD ile iyi geçinemememiz için hiçbir neden yoktur" dedi.

        Washington yönetiminin çatışmacı tutumunu sürdürmesi halinde Kuzey Kore'nin de orantılı şekilde yanıtlar vereceğinin altını çizen Kim, "Kuzey Kore-ABD ilişkilerinin geleceği tamamen ABD'nin tutumuna bağlı. İster barış içinde bir arada yaşam, ister sonsuz bir çatışma olsun, her ikisine de hazırız ve seçim bize ait değil" değerlendirmesinde bulundu.

        Kim, ABD Başkanı Donald Trump ile Trump'ın ilk başkanlık döneminde üç kez görüşmüştü. Ancak son dönemde yapılan temas girişimlerine şu ana kadar olumlu yanıt vermedi.

        Güney Kore yönetiminin gerilimi düşürmeye yönelik adımlarını ise "aldatmaca" olarak niteleyen Kim, "En büyük düşmanımız olan Güney Kore ile hiçbir konuda iş birliği yapmayacağız" dedi.

