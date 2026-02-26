Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu! | Son dakika haberleri

        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!

        Birçok kentte tekrar etkili olmaya başlayan kar yağışı Bursa'da hayatı adeta durdurdu. Beyaza bürünen şehirde kardan kapanan yollarda araçları ile ilerlemeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 11:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da yoğun kar! Adeta hayat durdu!

        Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kardan kapanan yollarda araçları ile ilerlemeye çalışan sürücüler, zor anlar yaşadı.

        DHA'nın haberine göre sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede kenti beyaza bürüdü.

        Yoğun yağış nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. Yüksek kesimlerdeki mahallelerde yokuşu çıkamayan sürücüler, araçlarını yol kenarına park edip, yaya olarak devam etti.

        Gün boyunca aralıklarla sürecek olan kar yağışının akşam saatlerinde etkisini yitirmesi beklenirken, kentte hava sıcaklığı en yüksek 6, en düşük 2 derece olarak kaydedildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nedir Ne Değildir? - 24 Şubat 2026 (Seçmen Profillerine Göre Oy Tercihleri Nasıl Şekilleniyor?)

        Oy vermemek - kararsızlık; bir tercih mi, çaresizlik mi? Anketler ne söylüyor? O seçmen neden "hiçbiri" diyor? Kararsızlar neden bu kadar arttı? Kararsız seçmende patlama var. Sokağın esas gündemi ne? Sokağın gözünde politika nerede? Seçmen kendini yalnız mı hissediyor? İnandırıcı siyasetin kriterle...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        2025 gazeteciler için en ölümcül yıl oldu
        2025 gazeteciler için en ölümcül yıl oldu
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        BES’te işveren katkısına dikkat!
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor