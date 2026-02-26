Canlı
        SON DAKİKA HABER: Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil | Son dakika haberleri

        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!

        İstanbul'da, 3 ilçede düzenlenen operasyonlarda kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi. 3 ev ve 1 depoya yapılan operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.02.2026 - 10:24
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

        Yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen şüphelilerin adresleri belirlendi.

        3 EV İLE 1 DEPOYA BASKIN DÜZENLENDİ

        DHA'daki habere göre Beylikdüzü, Esenyurt ve Başakşehir’de belirlenen 3 ev ile 1 depoya operasyon düzenlendi.

        EROİNİ DE KAHVEYE EMDİRMİŞLER

        Adreslerde yapılan aramalarda kahveye emdirilmiş halde 370 kilo 450 gram metamfetamin ile 4 kilo 150 gram eroin olmak üzere toplam 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

        4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

