Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
İstanbul'da, 3 ilçede düzenlenen operasyonlarda kahveye emdirilmiş 374 kilo 600 gram uyuşturucu ele geçirildi. 3 ev ve 1 depoya yapılan operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek
Giriş: 26.02.2026 - 10:24 Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen şüphelilerin adresleri belirlendi.
3 EV İLE 1 DEPOYA BASKIN DÜZENLENDİ
DHA'daki habere göre Beylikdüzü, Esenyurt ve Başakşehir’de belirlenen 3 ev ile 1 depoya operasyon düzenlendi.
REKLAM
EROİNİ DE KAHVEYE EMDİRMİŞLER
Adreslerde yapılan aramalarda kahveye emdirilmiş halde 370 kilo 450 gram metamfetamin ile 4 kilo 150 gram eroin olmak üzere toplam 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ