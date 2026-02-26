İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde sattıkları tespit edilen şüphelilerin adresleri belirlendi.

3 EV İLE 1 DEPOYA BASKIN DÜZENLENDİ

DHA'daki habere göre Beylikdüzü, Esenyurt ve Başakşehir’de belirlenen 3 ev ile 1 depoya operasyon düzenlendi.

EROİNİ DE KAHVEYE EMDİRMİŞLER

Adreslerde yapılan aramalarda kahveye emdirilmiş halde 370 kilo 450 gram metamfetamin ile 4 kilo 150 gram eroin olmak üzere toplam 374 kilo 600 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.