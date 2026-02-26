Bayram ikramiyesi için gözler Meclis’te: Teklif önümüzdeki hafta sunulacak

İkramiyelerin artırılması için önümüzdeki hafta kanun teklifi sunulacak. İlk olarak 2018'de ödenmeye başlanan bayram ikramiyeleri, 2024 yılında 3 bin, 2025'de ise yüzde 33'lük artışla 4 bin liraya yükseltildi. Bu yıl ramazan bayramında verilecek ikramiyelerin yükseltilmesi için AK Parti Grubu çalışma yapıyor.

ARTIŞ İÇİN ETKİ ANALİZİ YAPILIYOR

Edinilen bilgiye göre 17 milyon 783 bin emekliye verilen ikramiyelerde yapılacak artış için senaryolara göre etki analizi yapılıyor.

İKRAMİYENİN 5 BİN YA DA 6 BİN LİRA OLMASI GÜNDEMDE

Bayram ikramiyesinin 5 bin, 5 bin 500 ya da 6 bin liraya yükseltilmesine yönelik senaryolar gündemde.

REKLAM

“İHTİYAÇ SAHİBİNE VERİLMELİ”

AK Parti kaynakları, herkesin aynı ikramiyeyi almasının doğru olmadığını belirtiyor. Yüksek emekli maaşı alan ile en düşük emekli maaşı alan arasında bir ayrım olması gerektiğine dikkat çekiliyor. “İhtiyaç sahibine verilmeli” deniliyor.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından AK Parti Grubu ve ekonomi yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çalışmayı sunacak. Yapılacak artışa karar verilmesinin ardından ikramiyeleri artıracak düzenleme deprem konutlarıyla ilgili düzenlemelerin yer aldığı mali torba kanun teklifine eklenecek.

İKRAMİYE İÇİN GÖZLER MECLİS'TE

AK Parti'nin mali torba kanun teklifini önümüzdeki hafta Meclis'e sunması bekleniyor. İkramiyeleri artıracak çalışma yetişmezse Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında düzenleme, mali torba kanun teklifine eklenecek. Bayramdan önce ikramiyeleri artıracak teklifin kabul edilmesi bekleniyor.