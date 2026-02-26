Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.706,62 %-0,75
        DOLAR 43,8834 %0,03
        EURO 51,9367 %0,15
        GRAM ALTIN 7.316,95 %0,70
        FAİZ 36,21 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 124,55 %-0,14
        BITCOIN 67.875,00 %-1,55
        GBP/TRY 59,5577 %0,07
        EUR/USD 1,1812 %0,02
        BRENT 70,93 %0,11
        ÇEYREK ALTIN 11.960,54 %0,67
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Emekli Bayram ikramiyesi için gözler Meclis’te: Teklif önümüzdeki hafta sunulacak - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Bayram ikramiyesi için gözler Meclis’te: Teklif önümüzdeki hafta sunulacak

        AK Parti Grubu emekli ikramiyesini artıracak düzenlemeyi Meclis'e sunulacak mali torba teklifine ekleyecek. Teklif önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak. Çalışma yetişmezse ikramiye düzenlemesi komisyon görüşmeleri sırasında teklife eklenecek. 4 bin lira olan ikramiye ne kadar artacak? Senaryolar neler? Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi

        Giriş: 26.02.2026 - 11:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İkramiye düzenlemesi önümüzdeki hafta Meclis'te

        İkramiyelerin artırılması için önümüzdeki hafta kanun teklifi sunulacak. İlk olarak 2018'de ödenmeye başlanan bayram ikramiyeleri, 2024 yılında 3 bin, 2025'de ise yüzde 33'lük artışla 4 bin liraya yükseltildi. Bu yıl ramazan bayramında verilecek ikramiyelerin yükseltilmesi için AK Parti Grubu çalışma yapıyor.

        ARTIŞ İÇİN ETKİ ANALİZİ YAPILIYOR

        Edinilen bilgiye göre 17 milyon 783 bin emekliye verilen ikramiyelerde yapılacak artış için senaryolara göre etki analizi yapılıyor.

        İKRAMİYENİN 5 BİN YA DA 6 BİN LİRA OLMASI GÜNDEMDE

        Bayram ikramiyesinin 5 bin, 5 bin 500 ya da 6 bin liraya yükseltilmesine yönelik senaryolar gündemde.

        REKLAM

        “İHTİYAÇ SAHİBİNE VERİLMELİ”

        AK Parti kaynakları, herkesin aynı ikramiyeyi almasının doğru olmadığını belirtiyor. Yüksek emekli maaşı alan ile en düşük emekli maaşı alan arasında bir ayrım olması gerektiğine dikkat çekiliyor. “İhtiyaç sahibine verilmeli” deniliyor.

        Hazırlıkların tamamlanmasının ardından AK Parti Grubu ve ekonomi yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çalışmayı sunacak. Yapılacak artışa karar verilmesinin ardından ikramiyeleri artıracak düzenleme deprem konutlarıyla ilgili düzenlemelerin yer aldığı mali torba kanun teklifine eklenecek.

        İKRAMİYE İÇİN GÖZLER MECLİS'TE

        AK Parti'nin mali torba kanun teklifini önümüzdeki hafta Meclis'e sunması bekleniyor. İkramiyeleri artıracak çalışma yetişmezse Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmeleri sırasında düzenleme, mali torba kanun teklifine eklenecek. Bayramdan önce ikramiyeleri artıracak teklifin kabul edilmesi bekleniyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu

        Marmara Denizi'ne 1975 yılında düşen ve enkazı 51 yıldır bulunamayan Türk Hava Yolları'na (THY) ait 'Bursa' isimli Fokker F-28 uçağının arama çalışmaları devam ediyor. Uzun süredir enkazı arayan Nedim Kuru ve ekibi, 5'nci kez yaptığı sonar taramasında bu kez de uçağa ait olduğu düşünülen alüminyum p...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        "Meclis yasal adımlar atacak"
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Üniversitede 'dönem ödevi' saldırısı! Arkadaşını bıçakladı!
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Türkiye’nin en zengin 10 insanı belli oldu
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        Fenerbahçe, Nottingham karşısında!
        2025 gazeteciler için en ölümcül yıl oldu
        2025 gazeteciler için en ölümcül yıl oldu
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        G.Saray'a Devler Ligi'nden dev gelir!
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        "Osimhen Galatasaray'ın kalbi"
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        Tam 374 kilogram... Kahveye emdirmişler! Süt tozu değil!
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        Sağlık sigortası daha rekabetçi olacak
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        "Onlara miras bırakmayacağım"
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        Bıçağı restorandan çalmış! Dubai'ye bilet almış!
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        EBRD'den Türkiye ekonomisi için yeni tahmin
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        Polis memuru kuyumcudan 5 kilo altın çalmıştı! Kahreden savunma!
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        ABD-İran hattında kritik görüşme
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        7'den 70'e "çağın hastalığı" deniyor!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        "Kabus doktor"un başvurusu reddedildi!
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        Kahreden acı anneyi de aldı!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor
        Clinton çifti ifade vermeye hazırlanıyor