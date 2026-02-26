Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir!
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u toplam 7-5'lik skorla eleyen Galatasaray adını son 16 takım arasına yazdırdı. Sarı-kırmızılıların böylece UEFA'dan elde ettiği gelir de güncellendi.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda temsilcimiz Galatasaray 5-2'nin rövanşında deplasmanda Juventus'a 3-2 mağlup oldu ve üst tura yükseldi.
RAKİP TOTTENHAM VEYA LIVERPOOL
Sarı-kırmızılılar Çizme devini toplam 7-5'lik skorla geçerken, son 16'daki Liverpool veya Tottenham'la eşleşecek.
G.Saray İtalyan devini mağlup etmesiyle birlikte, UEFA'dan büyük bir geliri daha kasasına koydu.
DİREKT KATILIMDAN 18.6 MİLYON EURO
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan Cimbom, 18.62 milyon Euro kazandı.
Lig etabında 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar bunun karşılığında 7 milyon Euro'nun sahibi olurken, ligi 20. sırada tamamladığı için ise 5.08 milyon Euro daha kazandı.
Yayın havuzundan ortalama 8.4 milyon Euro kazanacak Galatasaray, UEFA katsayı priminden ise 2.4 milyon Euro kazandı. Cimbom ayrıca play-off'lara kaldığı için de 1 milyon Euro'luk geliri de kasasına koydu.
Juventus'u eleyerek Devler Ligi'nde adını son 16'ya yazdıran Galatasaray, 11 milyon Euro'luk ödülü almaya da hak kazandı.
TOPLAM GELİR 53.5 MİLYON EURO
Böylece Galatasaray'ın bu sezonki toplam geliri 53.5 milyon euroya ulaştı. Sarı-kırmızılılar çeyrek finale yükselmesi halinde bu gelir daha da yükselecek.
Şampiyonlar Ligi'ndeki sonraki turların gelir kalemleri şöyle:
Çeyrek final: 12.5 milyon Euro
Yarı final: 15 milyon Euro
Final: 18.5 milyon Euro
Şampiyonluk: 6.5 milyon Euro