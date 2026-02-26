Canlı
        Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nden dev gelir!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Juventus'u toplam 7-5'lik skorla eleyen Galatasaray adını son 16 takım arasına yazdırdı. Sarı-kırmızılıların böylece UEFA'dan elde ettiği gelir de güncellendi.

        26.02.2026 - 09:08
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda temsilcimiz Galatasaray 5-2'nin rövanşında deplasmanda Juventus'a 3-2 mağlup oldu ve üst tura yükseldi.

        2

        RAKİP TOTTENHAM VEYA LIVERPOOL

        Sarı-kırmızılılar Çizme devini toplam 7-5'lik skorla geçerken, son 16'daki Liverpool veya Tottenham'la eşleşecek.

        3

        G.Saray İtalyan devini mağlup etmesiyle birlikte, UEFA'dan büyük bir geliri daha kasasına koydu.

        4

        DİREKT KATILIMDAN 18.6 MİLYON EURO

        Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan Cimbom, 18.62 milyon Euro kazandı.

        5

        Lig etabında 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar bunun karşılığında 7 milyon Euro'nun sahibi olurken, ligi 20. sırada tamamladığı için ise 5.08 milyon Euro daha kazandı.

        6

        Yayın havuzundan ortalama 8.4 milyon Euro kazanacak Galatasaray, UEFA katsayı priminden ise 2.4 milyon Euro kazandı. Cimbom ayrıca play-off'lara kaldığı için de 1 milyon Euro'luk geliri de kasasına koydu.

        7

        Juventus'u eleyerek Devler Ligi'nde adını son 16'ya yazdıran Galatasaray, 11 milyon Euro'luk ödülü almaya da hak kazandı.

        8

        TOPLAM GELİR 53.5 MİLYON EURO

        Böylece Galatasaray'ın bu sezonki toplam geliri 53.5 milyon euroya ulaştı. Sarı-kırmızılılar çeyrek finale yükselmesi halinde bu gelir daha da yükselecek.

        9

        Şampiyonlar Ligi'ndeki sonraki turların gelir kalemleri şöyle:

        Çeyrek final: 12.5 milyon Euro
        Yarı final: 15 milyon Euro
        Final: 18.5 milyon Euro
        Şampiyonluk: 6.5 milyon Euro

        10
