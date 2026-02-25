Gün Başlıyor - 24 Şubat 2026 (İngiltere'de Epstein Depremi)

Aci'nin ölümünde ilk iddianame tamam. Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan "Terörsüz Türkiye" turu. Fatih Dönmez yeni görevine başladı. İran'ın bazı tavizleri masada. İngiltere'de Epstein depremi. Türkiye'den Eurofighter hamlesi. Bafta ödülleri sahiplerini buldu. Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç. CHP Kurultayı ceza davası. 19 Ülkeden İsrail'e ortak kınama. Ukrayna savaşında 4 yılda neler oldu? Ukrayna için ateşkes umudu belirgin. Trump'ın hastane teklifi reddedildi. Gün Başlıyor'da Murat Güloğlu sundu.