94 yıl sürdü: Uzun soluklu tapu davasının yargılama süreci Habertürk’te
Türkiye'de bir kadastro davası 94 yıl sonra karara bağlanarak yargı tarihine geçti. Yaklaşık bin tarafı olan mülkiyet uyuşmazlığı davasının onlarca yıllık yargılama süreçlerinde neler yaşandı? Habertürk'ten Emre Aytekin'in haberi..
Uzun soluklu yargı süreci Çanakkale'de bir mülkiyetin paylaşılamaması üzerine başladı. Büyük dedelerin başlattığı davaya torunları karara tanıklık etti.
27 Ekim 1932 tarihinde Biga Asliye Hukuk Mahkemesine dava dilekçesi sunuldu. Mahkeme, 11 Temmuz 1941’de karar verdi. Ancak dosya temyiz edilince süreç Yargıtay’a taşındı.
Yargıtay 1. Hukuk Dairesi, 1943’te yerel mahkeme kararını bozdu. Dosya yeniden görülmek üzere Biga Asliye Hukuk Mahkemesi'ne geri gitti.
PARSEL SAYISI 232'YE ULAŞTI
Yargılama devam ederken bölgede başlatılan kadastro çalışmaları süreci yeni bir evreye taşıdı. Dava konusu taşınmazların Çanakkale'nin Biga İlçesindeki Kaldırımbaşı köyünde yapılan kadastro tespitlerine konu olması üzerine dosya, 1958'de kadastro mahkemesine devredildi. Zamanla taşınmazlar için açılan diğer dava dosyaları birleşti. Parsel sayısı 232'ye kadar ulaştı.
DELİL DEĞERLENEDİRMELERİ YILLARCA SÜRDÜ
Dosya, 2015'te Çanakkale Kadastro Mahkemesi'ne kaydedildi. Bilirkişi incelemeleri, taraf teşkili işlemleri ve delil değerlendirmeleri yıllarca sürdü.
DAVANIN KISMEN KABÜLÜ VE REDDİNE KARAR VERİLDİ
Karar ise 21 Ocak 2026'da açıklandı. Çanakkale Kadastro Mahkemesi, 183 parsel hakkında davanın kısmen kabülüne ve kısmen reddine karar verdi.
Yıllarca süren yargılama sonucunda dosyada yaklaşık 1000 kişinin yer aldığı tespit edildi.