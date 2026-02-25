Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Yargı 94 yıl sürdü: Son dakika! Türkiye'nin en uzun soluklu tapu davasında karar! - Tarihe geçti | Son dakika haberleri

        94 yıl sürdü: Uzun soluklu tapu davasının yargılama süreci Habertürk’te

        Türkiye'de bir kadastro davası 94 yıl sonra karara bağlanarak yargı tarihine geçti. Yaklaşık bin tarafı olan mülkiyet uyuşmazlığı davasının onlarca yıllık yargılama süreçlerinde neler yaşandı? Habertürk'ten Emre Aytekin'in haberi..

        Giriş: 25.02.2026 - 14:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        94 yıl süren tapu davasının süreci Habertürk'te

        Uzun soluklu yargı süreci Çanakkale'de bir mülkiyetin paylaşılamaması üzerine başladı. Büyük dedelerin başlattığı davaya torunları karara tanıklık etti.

        27 Ekim 1932 tarihinde Biga Asliye Hukuk Mahkemesine dava dilekçesi sunuldu. Mahkeme, 11 Temmuz 1941’de karar verdi. Ancak dosya temyiz edilince süreç Yargıtay’a taşındı.

        Yargıtay 1. Hukuk Dairesi, 1943’te yerel mahkeme kararını bozdu. Dosya yeniden görülmek üzere Biga Asliye Hukuk Mahkemesi'ne geri gitti.

        PARSEL SAYISI 232'YE ULAŞTI

        Yargılama devam ederken bölgede başlatılan kadastro çalışmaları süreci yeni bir evreye taşıdı. Dava konusu taşınmazların Çanakkale'nin Biga İlçesindeki Kaldırımbaşı köyünde yapılan kadastro tespitlerine konu olması üzerine dosya, 1958'de kadastro mahkemesine devredildi. Zamanla taşınmazlar için açılan diğer dava dosyaları birleşti. Parsel sayısı 232'ye kadar ulaştı.

        REKLAM

        DELİL DEĞERLENEDİRMELERİ YILLARCA SÜRDÜ

        Dosya, 2015'te Çanakkale Kadastro Mahkemesi'ne kaydedildi. Bilirkişi incelemeleri, taraf teşkili işlemleri ve delil değerlendirmeleri yıllarca sürdü.

        DAVANIN KISMEN KABÜLÜ VE REDDİNE KARAR VERİLDİ

        Karar ise 21 Ocak 2026'da açıklandı. Çanakkale Kadastro Mahkemesi, 183 parsel hakkında davanın kısmen kabülüne ve kısmen reddine karar verdi.

        Yıllarca süren yargılama sonucunda dosyada yaklaşık 1000 kişinin yer aldığı tespit edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 24 Şubat 2026 (İngiltere'de Epstein Depremi)

        Aci'nin ölümünde ilk iddianame tamam. Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan "Terörsüz Türkiye" turu. Fatih Dönmez yeni görevine başladı. İran'ın bazı tavizleri masada. İngiltere'de Epstein depremi. Türkiye'den Eurofighter hamlesi. Bafta ödülleri sahiplerini buldu. Ramazan ayının vazgeçilmezi güllaç. CHP Kuru...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel okullara fiyat soruşturması
        Özel okullara fiyat soruşturması
        Almanya'da vatandaşlık için 8 yıl ikamet talebi
        Almanya'da vatandaşlık için 8 yıl ikamet talebi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        "Avrupa Ligi bizim için bitmiş değil"
        "Avrupa Ligi bizim için bitmiş değil"
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki