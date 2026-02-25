Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Almanya'da CDU, vatandaşlık için en az 8 yıl ikamet şartının yeniden getirilmesini istiyor | Dış Haberler

        Almanya'da CDU, vatandaşlık için en az 8 yıl ikamet şartının yeniden getirilmesini istiyor

        Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU), Alman vatandaşlığa geçiş için en az 8 yıl ikamet şartı getirilmesini içeren önergeyi onayladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 14:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Almanya'da vatandaşlık için 8 yıl ikamet talebi
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Almanya’da Hristiyan Demokrat Birlik Partisinin (CDU) parti kongresinde, Alman vatandaşlığına geçiş şartlarının yeniden zorlaştırılmasını öngören önergenin kabul edildiği bildirildi.

        Stuttgart’ta 22 Şubat’ta düzenlenen kongrede, delegeler, vatandaşlığa geçiş için en az 8 yıl ikamet şartı getirilmesini içeren önergeyi onayladı.

        Önergede, mevcut 5 yıllık ikamet şartının kaldırılarak sürenin 8 yıla çıkarılması talep edilirken, 5 yıllık ikametin yeterli olmadığı ve bu süre içinde birçok göçmenin Alman toplumuna yeterince entegre olamadığı savunuldu.

        CDU'NUN KARARI ELEŞTİRİLDİ

        Sosyal Demokrat Parti (SPD) Milletvekili Macit Karaahmetoğlu ise CDU'nun aldığı kararı eleştirdi.

        REKLAM

        Karaahmetoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşlığa geçiş tartışmasının süre üzerinden değil, standartlar ve nitelikler üzerinden yürütülmesi gerektiğini belirtti.

        CDU’nun mevcut süreyi yetersizlik gerekçesiyle artırmak istemesini eleştiren SPD’li siyasetçi, "Sanki mevcut uygulamada göçmenler yeterince uyum sağlamadan vatandaşlığa geçiyormuş gibi yanlış bir algı oluşturuluyor." ifadesini kullandı.

        İKAMET ŞARTI 5 YILA İNDİRİLMİŞTİ

        Almanya’da bir önceki yasama döneminde Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokrat Partiden oluşan koalisyon hükümeti, vatandaşlık hukukunu modernize etmeyi hedefleyen bir reform süreci başlatmıştı.

        Bu kapsamda, genel başvuru yoluyla vatandaşlığa geçişte uygulanan 8 yıllık ikamet şartı 5 yıla indirilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu

        Marmara Denizi'ne 1975 yılında düşen ve enkazı 51 yıldır bulunamayan Türk Hava Yolları'na (THY) ait 'Bursa' isimli Fokker F-28 uçağının arama çalışmaları devam ediyor. Uzun süredir enkazı arayan Nedim Kuru ve ekibi, 5'nci kez yaptığı sonar taramasında bu kez de uçağa ait olduğu düşünülen alüminyum p...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit pilot için taziye mesajı
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Tekin: Kimsenin anayasayı yorumlama tekeli yok
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        Otoyolda F-16 faciası! 1 pilotumuz şehit!
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        12 yıl sonra ilk peşinde!
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        İstanbul'a kar uyarısı! Nerelere kar yağacak?
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        Tüm illerde Siirt şampiyon
        "Avrupa Ligi bizim için bitmiş değil"
        "Avrupa Ligi bizim için bitmiş değil"
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Türkiye'ye özel pick-up geliyor
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Meğer TikTok'un da yıldızıymış
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        Rezidanstaki çifte kanlı infazda sır perdesi aralandı!
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        DJI Romo'da dev güvenlik açığı
        Boşandılar
        Boşandılar
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        Sosyal medyaya girişte kimlik doğrulama şartı
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        F.Bahçe 7 eksikle tur peşinde!
        570 milyonluk rövanş!
        570 milyonluk rövanş!
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Trump Demokrat Kongre üyesi Omar ile atıştı
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Koca kapıyı kırıp eve girdi! Kadın 2. kattan atladı!
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Anne - kız keşfetti! Dünyanın en büyüğü
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki
        Aydilge’den, Nur Sürer'e tepki