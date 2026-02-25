Balıkesir'de, 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağı, görev uçuşu esnasında saat 00.50 sıralarında düştü. Kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Kazanın ardından İstanbul-İzmir Otoyolu ulaşıma kapandı. Ünlü isimler, yüreklerimizi yakan kazada şehit olan Pilot Binbaşı İbrahim Bolat ile ilgili üzüntülerini dile getirdikleri paylaşımda bulundu.

Murat Boz: Balıkesir'de görev başında şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet; ailesine, silah arkadaşlarına ve ordumuza sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

Zeynep Bastık: Başımız sağ olsun. Balıkesir'de havalanan F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotumuza rahmet; ailesine ve ulusumuza başsağlığı diliyoruz.

Mustafa Sandal: Balıkesir'den kalkan F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Murat Ünalmış: Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar dilerim.

İbrahim Tatlıses: Milletimizin başı sağ olsun. Balıkesir'de meydana gelen elim F-16 kazasında şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Vatanımız için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.