        Haberler Magazin Ünlülerden şehidimiz Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için taziye mesajları

        Ünlülerden şehidimiz Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için taziye mesajları

        Balıkesir'de, 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağı, görev uçuşu esnasında saat 00.50 sıralarında düştü. Ünlü isimler, kazada şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat için paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.02.2026 - 13:13 Güncelleme:
        "Milletimizin başı sağ olsun"
        Balıkesir'de, 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı filosuna ait F-16 uçağı, görev uçuşu esnasında saat 00.50 sıralarında düştü. Kazada Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Kazanın ardından İstanbul-İzmir Otoyolu ulaşıma kapandı. Ünlü isimler, yüreklerimizi yakan kazada şehit olan Pilot Binbaşı İbrahim Bolat ile ilgili üzüntülerini dile getirdikleri paylaşımda bulundu.

        Murat Boz: Balıkesir'de görev başında şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet; ailesine, silah arkadaşlarına ve ordumuza sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

        Zeynep Bastık: Başımız sağ olsun. Balıkesir'de havalanan F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan pilotumuza rahmet; ailesine ve ulusumuza başsağlığı diliyoruz.

        Mustafa Sandal: Balıkesir'den kalkan F-16 uçağımızın kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.

        Murat Ünalmış: Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar dilerim.

        İbrahim Tatlıses: Milletimizin başı sağ olsun. Balıkesir'de meydana gelen elim F-16 kazasında şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Vatanımız için canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

        Burak Yörük: Balıkesir'de düşen F-16 savaş uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat.

        Özge Ulusoy: Balıkesir'de askeri F-16 uçağı düştü. 1 pilotumuz şehit oldu. Allah rahmet eylesin.

        Yasemin Yürük: Şehidin var Türkiye! Balıkesir'de 9. Ana Jet Üssü'nde Kalkan F-16 tipi savaş uçağının kaza kırıma uğraması sonucu, bir askerimiz şehit oldu.

        Türkü Turan: Balıkesir'de askeri F-16 uçağı düştü. Bir pilotumuz şehit oldu.

        Deniz Uğur: Şehidin var Türkiye!

        Bahar Şahin

        #ünlüler
        #F-16
        #Balıkesir
